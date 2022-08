La exitosa serie Chiquititas fue uno de los productos de la televisión argentina más destacados de la historia. Con un gran público, sus personajes quedaron marcados en la memoria de todos y, en consecuencia, sus actores, quienes se ganaron el corazón de miles.

Sin lugar a dudas una de ellas fue Natalia Melcon, una joven con una historia particular, ya que al ser parte de la serie de Cris Morena cumplió su sueño, luego de tener algunos intentos fallidos.

Ella aseguró haber sido una fanática más de pequeña. En paralelo, desarrolló una carrera como modelo de publicidad de cosméticos en una revista, aunque su sueño era ser actriz y, lógicamente, ser parte del elenco de Chiquititas.

A los 6 años, tuvo su chance y audicionó para un papel, pero no quedó, ya que era muy chica y no sabía bailar. Sin embargo, luego de mucho esfuerzo, un año después fue seleccionada y cumplió su sueño.

'Tali' era una de las más queridas por el público.

La participación de Natalia Melcon en Chiquititas y otras series

La entonces pequeña Melcon arribó al programa en 1999. Allí, bajo su papel de Natalia 'Tali' Ramos Pacheco Acevedo, pisó fuerte en la historia y, detrás de cámara, formó una estrecha relación de amistad con otros actores como Candela Vetrano, Agustín Sierra, entre otros.

Si bien no compartió escena con Romina Yan, quien ya no formaba parte del elenco, logró conocerla cuando filmaron la película. Además, por su destacada participación, se ganó el corazón de su público, siendo una de las más queridas de la serie.

También participó de otras grandes tiras, como Rincón de Luz.

En este sentido, tras la finalización del ciclo de Chiquititas, formó parte de otras producciones como Rincón de Luz, Casi Ángeles, Amor Mío, Soy Luna y algunas más.

La nueva vida lejos de la TV de Natalia Melcon, de Chiquititas

Pese al éxito rotundo, la actriz decidió dar un giro rotundo a su vida y se alejó de la pantalla chica, donde sin dudas iba a tener un gran camino por delante pero eligió la paz de la vida normal. Hoy por hoy, Melcon trabaja en el Poder Judicial, más precisamente en el Ministerio Público Fiscal.

Así está hoy Natalia Melcon.

Sin embargo, en sus redes sociales ella se muestra muy activa y rememora varios recuerdos que vivió en la pantalla chica, lo que genera una gran interacción con sus casi 100.000 seguidores. También muestra viajes, momentos familiares, y algunas fotos de ella.

Finalmente, si bien tiene una mirada crítica con los tiempos que se viven en la televisión, no descartó su vuelta: "En la tele solo garpan los conflictos y el chusmerío, y a mí no me entretiene. Me preocupa de los medios que es un reflejo de la sociedad actual. Donde los excesos, la falta de respeto y la violencia están muy presentes. Estaría bueno que haya algún programa de chicos que les inculque valores y los eduque sobre temas actuales, que tenga contenido relevante".