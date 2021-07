El DNI para personas no binarias empezó a entregarse este miércoles 21 de julio, su objetivo es garantizar el derecho a la identidad de género de todas aquellos ciudadanos que no se autoperciben ni femeninos ni masculinos. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró que "el ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente".

El Decreto 476/2021 para cumplir con la Ley de Identidad de Género se publicó esta medianoche en el Boletín Oficial de la Nación y establece la incorporación de la nomenclatura "x" en los Documentos Nacionales de Identidad y en los Pasaportes "en el campo referido al sexo". La entrega del primer DNI no binario convirtió a Argentina en el primer país de Lationamérica en implementarlo.

El uso de la “x”, que ya ha sido aceptado por OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), comprende las acepciones no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado, y otras identificaciones que no estén incluidas en el esquema binario.

La primera persona en recibr el DNI no binario fue Gerónimo Carolina González Devesa, une mendocine de 34 años que se dedica a la medicina y que en 2018 recibió su partida de nacimiento actualizada donde figura con "género indefinido". También se sumaron otra persona de Mendoza y otra de Tierra del Fuego a la entrega de su nuevo Documento Nacional de Identidad.

Aunque González Devesa obtuvo su partida de nacimiento actualizada en noviembre de 2018, su DNI aún figuraba como "femenino" hasta este día. Le mendocine recibió su nueva documentación una "x" en donde se indica el "sexo"de la persona.

“Hace mucho venía con la idea de salir del binarismo. Incluso cuando me reconocí como lesbiana, estaba en disidencia en términos generales. Los géneros son construcciones sociales, y me pasaba que me enamoraba de las personas. Porque es lo que somos, personas”, explicó González Devesa a Los Andes.

También contó que le costaba "aceptarse" y que trataba de entender "qué era" en términos binarios. "Surgió la posibilidad de identificarme a mí misme como un varón trans, pero tampoco sentí que lo era. Cuando empecé a averiguar por la hormonización masculina, lo hice creyendo en todo momento que no existían los géneros”, detalló.

Alberto Fernández, junto al ministro Wado de Pedro y a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta hicieron entrega del primer DNI no binario a Gerónimo Carolina González Devesa. (Captura de pantalla).

Su camino por el reconocimiento de su identida no binaria empezó cuando intentó solicitar en su prepaga una "masculinización pectoral" (una cirugía de pecho) y esta le fue negada por no poseer un DNI que indicara que su sexo era "masculino", cuando en realidad esa operación si se ajustaba a la Ley de Identidad de Género. Fue así como entró en contacto con Eleonora Lamm, subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia mendocina.

Lamm le acompañó en todo su trayecto, desde la gestión de la partida de nacimiento hasta la entrega reciente de su nuevo DNI.