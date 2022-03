Daddy Yankee sorprendió a sus millones de seguidores este domingo con un anuncio explosivo: se retira. Las redes sociales estallaron y seguirán así hasta el mes de octubre porque el máximo referente del reguetón confirmó que este año tendrá lugar su última gira que lo traerá a Argentina.

Durante cinco meses recorrerá el continente de norte a sur para despedirse de los millones de fans que cosechó en sus más de 30 años de carrera. El cantante confirmó su salida de la industria musical y el lanzamiento de su último álbum con un video que difundió en sus redes sociales: "Al fin veo la meta".

"Este mensaje es para ti"

En el video que compartió en sus principales plataformas, el artista dejó un sentido mensaje para sus fans, a los que hizo bailar con grandes éxitos como Gasolina; Llamado de Emergencia; Lo que pasó, pasó; La despedida; Limbo; La nueva y la ex; entre otros: "Saludos familia. Si entraste a mi página daddyyankee.com esto es lo que tengo que decirte".

"Esta carrera que ha sido un maratón y al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con ustedes todo lo que me han dado y me han regalado. Este género dice la gente que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo", expresó con mucha emoción el cantante.

A lo largo de sus más de 30 años de carrea Daddy Yankee colaboró con gran cantidad de artistas, entre ellos Marc Anthony. (Twitter: @daddychart_)

En el video que dura más de tres minutos se sinceró: "Siempre trabajé para no fallarles y con mucha disciplina para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer y trabajen por su familia y los suyos".

"En los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy yo bajo para los barrios y los caserios, y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho", expresó con mucho orgullo.

Entradas para Daddy Yankee en Argentina 2022

Desde su página web oficial (daddyyankee.com) anunció que las entradas para su última gira se podrán comprar a partir del 30 de marzo. Millones de fanáticos se concentrarán en línea desde temprano para acceder a un ticket para despedirlo.

Acercándose al final de su mensaje, el puertorriqueño anunció que se retira de la música entregando su "mejor producción" y gira para celebrar sus 32 años de trayectoria. El artista de 45 años lanzará su último álbum llamado Leggendaddy el 24 de marzo a las 20 horas.

"Leggendaddy es lucha, es fiesta, es guerra y es romance. Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, a mis colegas y a todos los productores, radios, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, especialmente a ti que has estado conmigo desde la raíz, desde el principio del reguetón. Gracias a toda mi familia mundial por inspirarme tanto en mi vida", finalizó.

En Argentina se presentará el 1 de octubre, aún resta por confirmar en qué parte de Buenos Aires estará, cuál es el valor de las entradas y desde qué plataforma se podrán adquirir, se estima que será a través de su web oficial.