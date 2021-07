Dalma Maradona se mostró furiosa tras las declaraciones de Carlos Díaz, quien fuera psicólogo de Diego Armando Maradona en su última etapa. El especialista habló en la tarde del viernes con el programa “Instrusos”, dónde soltó algunas frases que no le gustaron nada a la familia.

Recordemos que Díaz es uno de los siete imputados en la causa que investiga el fallecimiento del “10”. Actualmente su carátula dice "homicidio simple con dolo eventual" y se une al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov que también presentan situaciones similares ante la justicia.

Carlos Díaz en diálogo con Intrusos.

En dicha entrevista, el psicólogo comentó que era el mismo Diego el que tomaba las decisiones y dio detalles sobre su estado de salud. “Estaba transitando un consumo problemático de alcohol y también abusaba de psicofármacos”, explicó. Por su parte, dejó en claro que es muy difícil tratar con personas exitosas en estos casos. “Es muy complejo establecerle límites a una persona con un consumo problemático y más aún cuando es alguien que logró todo en su vida”.

De sus palabras tampoco se salvo la familia Maradona, en particular de sus hijas que ya han dejado claro que quieren ver tras las rejas a los responsables médicos del deceso de su padre. “Trato de ser compasivo con los familiares de los adictos, porque entiendo que muchas veces se encuentran muy dañados por la enfermedad de los pacientes que suele ser el emergente sintomático de un sistema disfuncional, de una familia que no funciona”, confesó.

“Es la primera vez que un familiar de un paciente trata con tamaña ingratitud a los profesionales que trataron a su padre”, disparó y tampoco dudó en apuntar a los seres queridos del ex director técnico de la selección, aunque no dio nombres propios. “Algunas personas de su familia estaban comprometidas y otras no. Son cuestiones muy personales”.

Frente a estas declaraciones, Dalma, la hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe, no se fue al mazo y le respondió al psicólogo en su cuenta de Twitter. “Este tipo que va a mentir a la tele se olvida que hay miles de chats presentados en la justicia DICIENDO TODO LO CONTRARIO A LO QUE VA A MENTIR A LA TELE! No tenes vergüenza HDP! Porque no explicas porque vos como psicólogo le gestionabas el sueldo a COSACHOV? (sic)”, redactó en su primer descargo.

“Vos sos el peor de todos! En los chats esta como decías que nos ibas a manipular para que de ultima la culpa sea nuestra! TODO ESTÁ EN LA JUSTICIA! Y como le pedías a Agustina que nos mienta diciendo de donde venías vos… PORQUE VOS ESTABAS AHÍ PORQUE TE HABÍA PUESTO MATIAS”, continuó a través de la red social.

El pasado 26 junio, Carlos Díaz declaró en la causa durante más de 8 horas y según trascendió, respondió más de 100 preguntas y se quebró al final. La emoción vino porque aseguró que su intervención fue “exitosa”, debido a que el crack falleció sin alcohol o drogas en su cuerpo.

“Estoy harta que vayan a la tele a hablar de un tema que si hubieran hecho su trabajo NO HUBIERA PASADO! Un poco de respeto PSICOPATA!”, finalizó Dalma en un último pero no menos contundente tuit.

Además del psicólogo, Cosachov y Luque, los otros imputados son los enfermeros Dahiana Gisela Madrid y Ricardo Omar Almirón, la médica Nancy Edith Forlini y el jefe de enfermeros Mariano Ariel Perroni.