La historia de amor de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión es otra prueba de que la amistad entre el hombre y la mujer no existe: dos jóvenes que eran íntimos hasta que uno se dio cuenta que estaba enamorado del otro. En este caso le tocó a Darío. Tras años de un vínculo amistoso, le tuvo que confesar que sentía otras cosas por ella. Si bien hoy "Luli" es su esposa y madre de su hija Emilia, el conductor jamás se imaginó tal desenlace.

Detrás del excéntrico personaje que vemos a diario en 100 Argentinos, hay una apasionante historia de amor con su esposa. Si bien ambos tienen un perfil bajo y sobre todo el conductor mantiene al margen su vida privada, se animó a revelar detalles inéditos de su relación: el le confesó su amor cuando ella volvía con su ex. “La historia con Luli es la mejor que tengo y la base de todo lo que soy: yo no concibo mi vida sin mi mujer”, manifestó el actor.

A casi 6 años de haberse casado, el animador de El Trece recordó los comienzos de la relación con su mujer. Tras idas y vueltas, un "ex" en el medio y una amistad que temblaba, triunfo el amor. “La amo como el primer día en que la conocí. ¡Estoy perdidamente enamorado de ella!”, confesó Barassi en diálogo con Para ti y agregó: “Crecí y maduré con ella, vinimos de San Juan en la misma época y conocimos Buenos Aires juntos. Somos muy unidos. Si bien tuvimos muchas idas y vueltas logré mi objetivo y conquisté su corazón”.

En cuanto a aquellos comienzos, cuando empezó a haber onda pero aún no eran pareja, Darío recordó: “Fue duro porque éramos súper amigos hasta que un día me armé de coraje y le confesé que en realidad estaba enamorado de ella y me contestó: Volví con mi ex”. Luego prosiguió: “¡Me partió el corazón! Pero bueno, seguimos siendo amigos, viéndonos y había un cierto histeriqueo que, finalmente, terminó en que empezamos a salir”.

Luli dejó a su ex y se puso con Darío cuando se dio cuenta que ella también estaba enamorada de él.

El conductor también se definió como romántico y atento a la hora de manifestarle su afecto a su esposa.“Soy muy detallista con todas las personas de mi entorno pero con la gorda en especial. Me gusta mimarla, consentirla y hacerle la vida fácil. Está tapada de laburo. Justamente por eso trato de solucionar cualquier problema que tenga y tratarla como lo que es: la reina de mi casa”, comentó Darío.

Finalmente, Barassi reveló cuál es su fórmula para mantener viva la llama del amor en una relación que nació cuando ambos tenían 16 años: "Trato que hagamos escapadas de fin de semana solos y, si se nos complica, organizo, al menos, una linda salida para charlar tranquilos. Siempre busco que nuestro tiempo juntos sea de calidad porque, realmente, los dos vivimos muy a full. A mi me gusta que la gorda disfrute, se relaje y lo pase bien”.