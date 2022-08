De "Bake Off" a hacer "corpiños para tetonas", el emprendimiento que incluye a mujeres de busto grande

Un ex participante y subcampeona de “Bake Off” lanzó un emprendimiento de corpiños para mujeres que tengan busto grande. Fue en 2020 cuando Agustina Guz demostró su talento en el certamen de pastelería. Sin embargo, su vida tomó un nuevo rumbo y ahora se dedica a una causa social nueva e innovadora.

Fue en su cuenta de Twitter donde Agustina lanzó un fuerte mensaje para darle pie al lanzamiento de su sitio web en el que comercializa corpiños para mujeres con busto grande: “Cuando te hinchaste los huevos por no conseguir cosas por tetona y te ponés a emprender en contra de todos los pronósticos de la Argentina. Yo no tengo tetas solamente, tengo ovarios”.





“En octubre de 2022 me fui con Dami, mi socio de pastelería, de viaje. En las redes me empezaron a preguntar de dónde había sacado las mallas que tenía puestas. Porque yo no consigo, siempre me las mandé a hacer con una chica conocida mía. Terminé haciendo 400 mallas y las vendí todas”, reveló.

En diálogo con TN, la emprendedora contó: “No esperaba esto ni de casualidad, es un nicho que no está explotado. En el verano vendí mallas, exclusivo para gente con tetas grandes, y en ese momento me fue mucho mejor de lo que podía llegar a imaginar. Vendí lo que pude producir, pero podría haber vendido más”.

De Bake Off a hacer corpiños para “tetonas”: el emprendimiento que no excluye a las mujeres de busto grande.

“Una señora de 50 y pico me dijo que nunca había podido tirarse de bomba a la pileta con una malla, que siempre había usado tops deportivos. La persona que no tiene tetas no sabe lo complicado que es conseguir remeras, buzos y otro montón de ropa”, contó la pastelera de 33 años.

Ahora bien, con el emprendimiento llamado "Dtalle by Guz", cargado al hombro, la joven mandó a hacer una tanda de 612 corpiños, con talles que van desde el 100 hasta el 130. La frase que usó para presentar esta nueva línea de ropa interior fue: “Corpiños para tetonas” y la publicó en su cuenta de Twitter al momento de lanzar su preventa.

Además, Guz confesó que está súper comprometida con este nuevo emprendimiento que además se transformó en una causa social: “Me lo tomé como una causa social, me puse mi propia bandera, no creí que iba a ser tan así, pero me di cuenta de que había que hacerlo”.

“Ahora estoy todo el día buscando elásticos, telas, tengo varias puntas abiertas: tengo que hablar con las fábricas de los corpiños, con la diseñadora, conseguir los aros... No es fácil, pero vale la pena”, aseguró la joven.

La chef habló también sobre los comentarios sobre su cuerpo que recibe muchas veces a través de las redes sociales: “Mi mente ya no procesa lo que me dicen o me pasa por la calle. Me tuve que acostumbrar”.

“Cuando tenía 15 años caminar por la calle era un calvario. Ni hablar de ir a la playa. Me gritaban cosas, las mujeres me miraban mal. Le he pegado a gente por desubicada”, indicó.

En diálogo con el medio de comunicación mencionado anteriormente, reveló: “Con muchos años de terapia esas cosas ya no me afectan. Sé que estar en las redes sociales también significa estar más expuesta. Tenés de todo, pero no me puedo quedar en eso”.