Lionel Messi, amigo y uno de los mejores socios de Sergio Agüero en una cancha, le dedicó una sentida carta a su ahora ex compañero de la Selección y con quien no pudo cumplir el sueño de compartir club.



A través de su cuenta oficial de Instagram, Messi publicó una emotiva despedida para el "Kun", quien este miércoles anunció su retiro del fútbol a los 33 años por un problema cardíaco.



"Prácticamente toda una carrera juntos, Kun… Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos. Y los vamos a seguir viviendo juntos afuera de la cancha", expresó Messi, quien conoció a Agüero en la previa del Mundial Sub-20 de Holanda 2005.

… Y la verdad que ahora duele mucho ver como tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó. Seguro que vas a seguir siendo feliz porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos. Ahora arranca una nueva etapa de tu vida y estoy convencido que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metés a todo", agregó "Leo"."Todo lo mejor en esta nueva etapa!!!!!!", cerró Messi, su mejor amigo y compañero de concentración en el seleccionado argentino.Luego de ganar la Copa América en Brasil y cortar una racha de 28 años sin títulos para el seleccionado mayor,, pero finalmente no se pudo dar, ya que Messi se incorporó al París Saint Germain.La última imagen de los dos fue en el vestuario festivo del estadio Maracaná de Rio de Janeiro el 10 de julio pasado, con el trofeo de la Copa América recién obtenido.