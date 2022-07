El volante de la Selección Argentina de fútbol Rodrigo De Paul salió a hablar y tocó varios temas de la actualidad que lo tienen como el centro de atención en un año clave para su carrera, ya que en noviembre comenzará a disputarse el Mundial Qatar 2022.

En este sentido, lo primero que decidió dejar en claro el mediocampista es que el rumo sobre la imposibilidad para jugar la Copa del Mundo “no tiene sustento”, en el marco de un presente atravesado por la situación judicial derivada del divorcio de su exesposa Camila Homs.

“No tiene sustento lo que se dice, entiendo que por ahí sirve decir que no voy a jugar el Mundial y toda la repercusión que se arma, pero es absolutamente incorrecto", dejó en claro el jugador en una nota al canal televisivo América.

Toda esta confusión se generó a partir de una frase del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien había alertado sobre una reglamentación de FIFA que impide a un futbolista participar de sus competencias con una causa penal con condena pendiente por temas de género o similares.

De Paul, al respecto, mantiene una disputa judicial con su exesposa desde junio del año pasado por la manutención de sus hijos. "Con Camila nos llevamos bien, súper bien. No hay nada malo", aclaró, al ser consultado además por su relación con la cantante Tini Stoessel.

“Salgo a hablar porque en un punto sentí como que se me quería hacer un daño. Cuando dicen que Tini apareció cuando todavía no estaba separado no me gusta, tampoco que digan que no pago la cuota de mis hijos cuando están los recibos y las transferencias... Jamás haría eso ni con mis hijos ni con Camila, que es la mujer que me acompañó muchos años”, aclaró.

Y agregó: "Voy a intentar decirlo con el mayor respeto posible porque no juzgo a ningún periodista. Esto es una separación, hay una demanda y nada más. Si no, mandamos gente a otros países a que demanden a los jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundo”.

De Paul sobre el Mundial de Qatar 2022 que se aproxima

Consultado sobre la competición que se disputará en noviembre de este año, el volante bregó por "hacer una gran Copa del Mundo", aunque también trajo calma a las expectativas que se manejan en el país: "Somos los primeros que estamos ilusionados, pero todo a su debido tiempo”.

"En la anterior Copa América (2019) se veía que las cosas iban bien. Desde ahí todo empezó a fluir. Las cosas siempre fueron para mejor y los triunfos siempre ayudan. En este proceso ganamos una Copa América, la Finalissima y llevamos 33 partidos sin perder. El hincha argentino lo está disfrutando mucho y eso es lo más importante”, concluyó.

Sobre la conformación del actual plantel campeón de América, destacó la labor del técnico Lionel Scaloni y el apoyo de “los más grandes”, como son “Leo Messi, Nico Otamendi, Di María y el Kun Agüero”. “Con Scaloni a la cabeza, se empezó a formar algo despacito", recalcó.