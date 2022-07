Después de semanas de especulación, rumores y fuertes acusaciones, Rodrigo De Paul decidió romper el silencio y hablar sobre su relación con Tini Stoessel y su separación de Camila Homs, la madre de sus hijos. El futbolista de la selección apareció en la pantalla de América y desmintió muchos rumores, pero también habló del lindo momento que atraviesa con la cantante.

"La verdad que yo estoy bien a pesar de que estas cosas que dicen molestan un poquito porque son mentiras que no tienen ningún sustento. Hoy me siento acá a hablar porque todo lo que diga lo puedo sostener", señaló al final el futbolista. A pesar del escándalo mediático formado alrededor de su cambio de pareja, De Paul se anima a soñar con un futuro con Tini.





De hecho, en un momento de la entrevista la conversación giró hacia la posibilidad de volver a ser padre: "Ahora vamos a empezar a hablar de los sueños. ¿Te gustaría tener hijos con ella? ¿O es todo a corto plazo?", indagó Andino. "Y que sean de Racing, ¿no?", bromeó De Paul, sin descartar nada. Cuando el conductor le preguntó si ya logró convertir a Tini en hincha de Racing, el futbolista asintió.

"Mirá, yo arranqué diciendo: '¿Y será Tini de Racing?'. ¿Ya le hablaste de la Academia, de este gran club argentino?", quiso saber Andino. "Sí, sí. Aparte yo siempre le digo: '¿De qué cuadro sos?'. '¡De Racing!', me dice. Pero bueno, todavía no la llevé a la cancha ni nada", sumó el deportista.

Más allá de las futuras posibilidades, el deportista afirmó que él y la cantante están enfocados en nutrir su vínculo a pesar de sus ocupadas vidas: "Es verdad que siempre cuando uno vuelve a apostar a una relación tiene muchos proyectos".

"Tenemos dos vidas que son bastante difíciles porque cada uno tiene una dinámica bastante especial. Pero estamos intentando que esos caminos se unan en un cierto punto y poder seguir proyectando lo lindo que nos está pasando. Ojalá sigamos así", concluyó.

De Paul habló sobre su polémica separación de Camila Homs

Camila Homs quedó a cargo de los hijos de De Paul tras la separación.

De Paul también desmintió los rumores de que le habría sido infiel a Homs con Tini mientras estaba embarazada. Incluso aseguró que esos rumores no tienen ningún tipo de sustento, ya que cuando la modelo estaba embarazada, se encontraban en Italia en plena pandemia del coronavirus. "Estaba todo cerrado. Yo no conocí a Tini ahí, ella tenía su vida y yo la mía. Son todas cosas que se pueden comprobar, yo no pisé Argentina y ella no pisó Italia de ninguna manera", argumentó el deportista.

"Desde ese lado, siento que me querían llevar a un lugar que no merezco. Sobre todo a Tini, porque de última es una separación que tuve yo. Todas las parejas se separan. Intentaron buscar algún morbo, pero de verdad que con Camila nos separamos en buenos términos", concluyó De Paul.