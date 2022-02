Tal vez lo conociste como Camilo en Rebelde Way, como Octavio en "El Elegido" (con el que ganó el Premio Tato a Mejor actor de Reparto) o probablemente como Jagger en "Frecuencia 04". Se llama Ludovico Di Santo, tiene 44 años, es un actor y modelo, nacido en la Ciudad de Buenos Aires y desde hace exactamente 20 años, forma parte de la farándula argentina.

Su debut fue a los 25 años en la producción de Cris Morena en la que tuvo una pequeña participación. Pero su salto a la fama llegaría dos años después en la ficción en la que un grupo de adolescentes intentaba encontrar su lugar en el mundo a través de un centro cultural en el que funcionaba una radio clandestina.

La carrera en ascenso de Ludovico Di Santo

Desde aquel momento tuvo participaciones en novelas con mayor o menor grado de protagonismo y poco a poco se fue alejando de los papeles juveniles para centrarse en conflictos más adultos. En el 2008 encarnó a "Pato" Sabatini en Vidas Robadas, durante dos años fue Diego Hernán Jaúregui en "Sos mi hombre" (con el que se llevó el Martín Fierro a Mejor actor de reparto), y luego Nacho Arostegui en "Viudas e hijos del rock and roll".

Sus últimos trabajos importantes en la TV fueron en La Leona (2016), Cien días para enamorarse (2018) y Separadas (2020). En los dos primeros, su personaje fue homosexual y siempre se mostró muy cómodo con este tipo de papeles.

"Tengo 40 años, soy padre y no es lo mismo hace 15 años atrás que ahora. Lo gay o no gay ya es un condimento más. Igual nunca tuve demasiado conflicto con la sexualidad. No era un tema a desarrollar y a tratar. Las elecciones sexuales siempre fueron muy libres en mi casa", contó a Filo por entonces.

Ludovico Di Santo se sumó a la Rock and Pop junto a María Carámbula (Gentileza Radio R&P).

Pero al 2021 se lo tomó como sabático de las cámaras y se volcó a otra pasión que curiosamente está muy relacionada con sus inicios: la radio. Desembarcó en la Rock & Pop junto a María Carámbula con "Se picó" que iba los sábados de 10.00 a 13.00 horas.

"El 2021 fue sin dudas mi año de la radio. Gracias a la Rock and Pop por la buena onda y la oportunidad y a todos los me acompañaron en el viaje viendo y escuchando Se picó", agradeció a fin de año en sus redes sociales.