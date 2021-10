Hoy es el Día Latinoamericano de Prevención de Quemaduras, y el Hospital Garrahan tiene una historia para contar que conmoverá a más de uno. Un ejemplode resiliencia, perseverancia, fuerza y motivación. Brisa es una joven salteña de 21 años que a los 7 meses sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y vivió toda su vida con esa complicada patología. Sin embargo, hoy es trabajadora desde hace tres años del Área de Deportes de la Municipalidad de Salta, deportista y modelo publicitaria.

Hoy en día continúa atendiéndose en un centro de salud del barrio porteño de Parque Patricios. Jamás dejó de asistir, así como tampoco abandono sus pasiones. Una de ellas era correr. Pese a los partes médicos que no le pintaban un buen panorama, Brisa empezó a correr a los 14 años y participó en distintas ediciones de los Juegos Evita que, además del desafío deportivo.

Con empeño y perseverancia, y sin sentirse diferente, supo ganar una medalla de bronce en los 100 metros y de plata en 150, y otras en lanzamiento de bala. Más tarde fue medalla de oro en 200 metros “tras ganar una increíble carrera en la que no escuchó la señal de arranque y salió más tarde que sus competidoras”. Tiempo después, vendría le modelaje.

En el 2020 fue convocada a participar del certamen “Miss Belleza Mundial”, donde ganó en las categorías de "foto más votada en redes sociales", "mejor compañera" y "mujer fuerte". Hoy forma parte del staff de una agencia de modelaje salteña y sueña con poder dedicarse a eso. Junto a su mamá tuvieron la idea de crear un espacio para ayudar a niñas y niños en situaciones complicadas.

