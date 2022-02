Gran Hermano fue uno de los primeros realitys de principios de 2000 que le cambió la vida varias personas que hoy son reconocidas figuras del espectáculo argentino, como Ximena Capristo, Silvina Luna, Pablo Heredia, Gustavo Conti, entre otros. Sin embargo, algunos después de salir de la casa más famosa del país se dedicaron a trabajar detrás de cámara, ese fue el caso de Nadia Epstein, quien participó de la edición 2007 del programa y fue señalada por el público como "la mala".

Los televidentes de Gran Hermano recordarán la rivalidad que existió en Epstein y Marianella Mirra, ganadora del reality. Nadia era vista como la mala por hacer llorar a la tucumana en varias oportunidades. Tanto así, que cuando quedó nominada para abandonar la casa el público la eliminó con un 91,9 por ciento, una cifra histórica hasta el día de hoy. En la edición 2007 también participaron Diego Leonardi, Griselda Sánchez, Claudia Ciardone, entre otros.

¿Qué fue de la vida de Nadia Epstein después de Gran Hermano?

Nadia tenía 25 años cuando ingresó a la casa más famosa del país, es oriunda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y era cajera. Ella fue la doceava eliminada con un 91,9 por ciento, un porcentaje histórico para una participante que iba a placa de nominación por primera vez.

"En la casa jamás me imaginé que afuera tenía esa imagen. Yo me di cuenta que algo no muy bueno pasaba recién a la semana que quedo nominada porque escuchaba muchas puteadas de afuera y no entendía. Como nunca había pisado el teléfono porque mis compañeros adentro me querían mucho, recién al final me fui dando cuenta. Cuando me doy cuenta que algo pasa, lo primero que hago es pedir un teléfono para hablar con mis hijas. Me pregunto qué vieron mis hijas para que la gente tenga ese concepto de mí", contó hace unos meses en diálogo con Diario Show.

Cuando salió de la casa, a los pocos meses se sumó a trabajar como productora del periodista Luis Ventura, posición que aún mantenía hasta el 2021. En sus redes sociales se presenta como periodista y productora audiovisual, y desempeña tareas laborales en Canal 22.

En los últimos días se supo que la ex Gran Hermano estará en un nuevo reality a partir de marzo de este año: Mansión de Enredadas, podés ser vos. El ciclo será transmitido por streaming y es una iniciativa para toda la comunidad LGBTQI.

"Esta propuesta me llegó y la verdad que quise sumarme. Si bien es una apuesta diferente voy a participar", contó Nadia a PrimiciasYa.com. El reality se llevará a cabo durante tres noches, desde el viernes 4 al domingo 6 de marzo en el Espacio Los Cardales en Tortuguitas. 20 personas competirán por un premio de 20 mil pesos en efectivo.

Los partiicantes deberán enfrentar diversos desafios y para ganar deberán recibir el voto por parte del jurado, del cual formará parte la ex Gran Hermano, de sus propios compañeros y del público que podrá seguir la transmisión a través del canal de YouTube Gabu Enredadas.