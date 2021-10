Acercándonos a las dos décadas de la primera emisión de " Floricienta", el mundo mágico creado por Cris Morena continúa ocupando un lugar en los corazones de los argentinos que crecieron con él. Protagonizada por Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro y otras figuras destacadas, su nueva emisión en 2020 sumó a nuevas generaciones a la ola del fanatismo por la tira juvenil.

Pero la tira infantil no solo cambió la vida de la audiencia, también transformó la vida de su elenco. Mientras que algunos de sus actores decidieron distanciarse del mundo del espectáculo, como Diego Child, quien interpretó a "Facha" o Poly Sallustro, quien dio vida a "Maia", varios de los artistas que participaron de la emblemática serie quedaron enamorados de la actuación, y siguen apareciendo en nuestra pantalla.

.

Este fue el caso de Micol Estevez, recordada por los fanáticos de la serie como Dominique, la pequeña de trenzas usualmente vista junto a Robertita (Lali Espósito) y Tomás (Yeyo de Gregorio). Lanzada al estrellato en 2004, a una muy temprana edad, la artista continuó en el camino de la actuación y hoy, a sus 25 años, participó de producciones como Esperanza Mía, Solamente vos y El Marginal 2.

¿Qué fue de Micol Estevez desde su rol en Floricienta?

Micol Estevez, a 17 años del estreno de Floricienta y su rol como Dominique.

Entrando en el mundo del espectáculo a sus 11 años, "sin tener conciencia de qué hacía o lo que podía suceder". Estevez confesó tener una relación complicada con su personaje en Floricienta y la gran audiencia que le trajo: "Fue un amor/odio. Recién pude entender el mensaje que venía a dejar, ahora. Es una nena que en realidad comienza siendo odiada por un caparazón que trae 'por las dudas' porque anda sola buscando afecto. Y cuando encuentra el afecto (en la mansión) deja verse tal cual es, y comienza a ser querida", analizó para DiarioShow.

Luego del éxito de Floricienta, cuyo impacto en las audiencias fue difícil de dimensionar para la joven Estevez, la actriz continuó en el mundo del espectáculo, donde realizó diversos proyectos televisivos y hasta tuvo participaciones en películas argentinas.

También logró establecer una presencia en las redes sociales, especialmente Instargam, donde comparte fotos de sus outfits, su sobrino y su vida cotidiana. El fantasma de Floricienta también aparece en sus posteos, con sus más de 50 mil seguidores recodándole de su pasado en la tira infantil.

A pesar de ya no ser esa pequeña niña de trenzas, la actriz confesó que no le molesta aún ser reconocida por su rol como Dominique: "Yo estoy agradecida y no me molesta. Soy consciente de que nuestro trabajo va de la mano del público y que sin la atención o reacción de ellos, nuestro trabajo no existiría. Por lo cual, siento que nunca nos pegamos a ningún papel".

A pesar de su amor por la actuación, la actriz no se detuvo en el mundo del espectáculo: pasados los años, decidió iniciar una carrera universitaria. Dedicó su tiempo al periodismo deportivo pudiendo trabajar de ello en ESPN y varias estaciones radiales.

La joven actriz trabajó en ESPN en calidad de periodista deportiva.

Sobreviviendo un 2020 complicado para el arte argentino debido a la pandemia del coronavirus, logró mantenerse ocupada con el modelaje para diferentes campañas de ropa. la incursión en un programa de radio llamado "Basta de amores de mier..." junto a "El Pela" Gonzalo Romero, su trabajo como periodista deportiva y su protagonismo en un cortometraje inspirado en Quentin Tarantino llamado "MIA".

Arrancando desde abajo y creciendo frente a las cámaras, a pesar de no poder ir a jugar a la plaza como el resto de las chicas la joven actriz no se arrepiente de haberse enamorado de la actuación: "Sigo actuando y creo que lo haré hasta el día que me muera. De manera intermitente, como dicta y es la profesión, pero con la misma pasión".