El ex delantero, que supo no solo defender los colores sino hasta dejar huellar en varios equipos como Argentinos Juniors, San Lorenzo, Chacarita, Talleres, Mallorca (España), Universidad Católica de Chile, Padova (Italia) y más, actualmente se dedica a vender motores silencios para pesca, organizar "salidas" (a pescar, claro) con amigos y despuntar su vicio en el río.



Confeso aficionado de la pesca desde temprana edad, el ex futbolista reveló que su pasatiempo preferido siempre fue pescar, además de una necesidad cotidiana: “Me crié pescando ranas en la zanja. No me sobraba nada”.

Mientras que en la actualidad asegura, según publicó revista Weekend que: "Me encanta, si pudiera, pescaría los siete días de la semana. A mi señora siempre le digo que si nos llegamos a separar que me busque en Entre Ríos o Corrientes”.

.

Además, hizo tantos amigos y "salidas" a pescar que si bien no hace de guía, es un referente a la hora del pique, por eso es el preferido de muchos pescadores para ir a buscar "algo grande".



Mientras que ahora también, el ex goleador vende motores insonoros, justamente para aficionados, profesionales y fánaticos que buscan no espantar a sus presas.

Por último, cabe señalar que preside un comedor infantil, desde el cual asegura que le devuelve a la sociedad, esa cuota de esperanza que el pudo tener cuando arrancó con los botines.

Imágenes de su carrera y actualidad

El "9" En la Católica de Chile.

Un recordado golazo a Platense, con la camisera de su clásico el Bicho de La Paternal.

El Polo, durante una salida de pesca reciente.