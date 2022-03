Tras ser denunciado por violencia de género en 2017, el periodista Guillermo Pardini fue apartado de los programas donde estaba trabajando en ese entonces. Los productores prefirieron que solucione sus problemas con la justicia y le pidieron que se haga a un costado. Hoy, su presente dio un violento vuelco: su vida laboral cambió por completo y se encuentra irreconocible.

Pardini supo ser una de las figuras del mundo del espectáculo y panelista estrella de los ciclos por donde pasó: “Indomables”, “Duro de Domar”, conducido por Roberto Pettinato, y “Confrontados”, último programa del que participó.

Los hechos que terminaron por llevar al periodista a su situación actual se remontan al año 2015, cuando Verónica Magdalena, supuesta ex pareja, lo acusó de haberla golpeado y maltratado: "Una chica con la que estuve me denunció por violencia y la Justicia, en vez de trabajar, le dio la razón. Tenía todas las pruebas y los documentos para demostrar mi inocencia, sólo tenían que leer, pero no lo hicieron”, contó en diálogo con Socios del Espectáculo.

En su momento, la Justicia tomó el caso y en septiembre de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 lo condenó a seis meses de prisión en suspenso. Es como consecuencia de esta primera decisión judicial que Pardini es desvinculado de Radio Continental y de Canal 9, donde se encontraba trabajando.

El exconductor reveló que el 13 de diciembre de 2021, la justicia brindó su fallo: la causa prescribió y fue sobreseído. De todas formas, y según contó, los hechos impactaron de manera irreversible en su vida: "Me destruyó económicamente pero más allá de lo material, el capital más valioso que yo perdí es el nombre. Mi apellido familiar quedó bastardeado por una falsa denuncia", se lamentó.

En la misma línea, subrayó: “Me afectó en varios aspectos. Laboral, social y económicamente me destruyó”, aseveró, mientras contó que desde ese momento nunca pudo volver a tener pareja. “No pude rehacer mi vida. El miedo siempre está”.

El periodista Guillermo Pardini en el programa televisivo "Confrontados", uno de los últimos proyectos en los que participó.

Alejado completamente de los medios, el periodista tuvo que rebuscárselas para poder sobrevivir y cubrir sus gastos diarios. Es por este motivo que se convirtió en chofer de remis: “Desde hace un año y medio estoy trabajando en esta app de transporte. Eso me permite pagar mis cuentas, estar al día y cumplir con todo”, explicó sobre cómo logró sustentarse en el último tiempo.

Tras quedar devastado económicamente, Pardini remarcó: “No me considero inocente, soy inocente porque tengo pruebas suficientes y se las puedo mostrar tranquilamente para que saquen sus propias conclusiones”, aseguró, mientras mostraba el fallo de la Justicia. “Estoy sobreseído”, enfatizó.