Se llama Leandro Granato, pero en las redes se popularizó como "El Yeti" de Bruta Cocina. En la cuarentena fue un boom gracias a sus recetas con ingredientes que todos tenemos o podemos llegar a tener en la heladera, con resultados realmente apetitosos.

Sin embargo, detrás de esas preparaciones hubo una historia de desesperación por "juntar unos mangos" después de que lo estafaran y mientras su mujer estaba esperando al primer hijo de ambos. Su historia artística comenzó muchos años antes de que TikToky Youtubelo volviesen popular, ya que se dedicaba a un tipo de pintura muy particular.

“Hace unos 12 años atrás era comerciante, trabajaba con mi abuelo. Había dejado el colegio, no tenía ninguna orientación y fue mi abuelo el que me dijo que me fuese a trabajar en la empresa con él. Le di el aire joven a su comercio y trabajamos a la par. Cuando éramos prácticamente socios, se enfermó de cáncer y en 15 días falleció. Quedé en la nada, era un pibe de 20 años que otra vez estaba perdido. Me peleé con toda mi familia, les dije que no seguía más con el negocio y me iba”, recordó el Yeti.

Se convirtió en el primer artista plástico en pintar con los ojos

Gracias a tutoriales de Youtube se armó un galón en donde pintaba desde banderas de egresados hasta motos para poder comer, pero seguía sin poder procesar el duelo por la partida de su abuelo y se le ocurrió una forma muy especial de homenajearlo.

Leandro Granato se hizo conocido en todo el mundo como el primer artista plástico en utilizar sus lágrimas para pintar (Youtube).

“Yo sabía que tenía una conexión del conducto lagrimal con la fosa nasal, entonces me pregunté qué pasaba si pintaba un cuadro con lágrimas en homenaje a mi abuelo. Empecé a investigar hasta que llegué a un pigmento especial y probé. Salió, hice un cuadro, lo filmé y lo guardé. Fue un desbloqueo, me lloré todo”, contó Leandro en C5N.

Fue su hermano el que tuvo la gran idea de mostrar su talento. “Dos años después, mi hermano me preguntó por qué no lo subía a Facebook y se viralizó. Averigüé y no había un artista que utilizara esta condición para pintar. Me contacté en el 2010 con el Libro Ripleyy me dieron la licencia como el primer artista plástico del mundo que pintaba con lágrimas. A partir de eso tuve presentaciones para viajar por todo el mundo”.

La vida le dio muchas palizas

Sentía que estaba en el cielo, pero un nuevo golpe lo trajo a tierra. “Mi mamá se enfermó del corazón y una noche, mientras la cuidaba me lesioné la espalda y estuve dos años sin caminar. De estar comiéndome el mundo pasé a dormir en el piso tomando morfina, hasta que encontré un médico que me salvó la vida”.

Gracias a su particular técnica de pintar con los ojos, llegó al mercado del arte en todo el mundo pero sufrió una gran estafa justo a comienzos de la pandemia (Youtube).

En el 2018 volvió a caminar, se reencontró con su pasión y volvió a viajar, sobre todo por Estados Unidos, pero las cosas le volvieron a salir mal. “Viajé, estuve en distintos programas grabando allá. Cuando vuelvo, coleccionistas de allá deciden comprarme obras, les mando seis y me estafaron. Eran más o menos 60 mil dólares con los que iba a comprar una casa. Había hecho una seña y la tuve que devolver”.

“Bruta Cocina” surgió de una nueva crisis

Todo esto ocurrió en marzo del 2020, justo cuando llegaba a la Argentina el coronavirus. “Dictaron la cuarentena y me quedé sin proyecto laboral porque no podía viajar, me fui a vivir a lo de mi novia en un departamento de 30 metros cuadrados y lo único que teníamos era la comida que habíamos comprado como para subsistir un tiempo. No teníamos muebles, así que dormíamos en el piso y al mes nos enteramos de que estábamos embarazados”.

Así nació lo que al día de hoy es una comunidad de más de 6 millones de personas. “En plena crisis no podía demostrarle a mi mujer que nos estábamos yendo en picada. Entonces me levantaba en la mañana y lo único que tenía era comida. Por eso empecé a cocinar y justo apareció TikTok”.

.

Veía muchos videos pero nada con su personalidad, así que puso manos a la obra, se olvidó de los seguidores que ya tenía como artista y creo una comunidad totalmente nueva bajo la personalidad de “El Yeti” y su compañera “Pía”. “Todos comentaban de las chicas que salían, pero me metí y me comenzaron a aparecer recetas porque el algoritmo sabe lo que te gusta. Le dije a mi mujer que iba a hacer lo mismo que hacía con ella: divertirme y cocinar. Yo cocino así. Abrí una cuenta específicamente para esto, dije: yo soy bruto y me salió ‘Bruta Cocina’", sentenció.