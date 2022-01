La playa, el mar, los turistas y los vendedores de churros. La temporada ya está a pleno en la Costa Atlántica argentina, pero un episodio transcurrido en Pinamar en las últimas horas generó polémica en las redes sociales luego de que se difundiera el video de una disputa entre un grupo de veraneantes y trabajadores municipales.

Según se puede ver en las imágenes que se viralizaron, un inspector municipal, acompañado de policías, intentó llevarse la canasta de un vendedor de churros ambulante. Ante el asombro del churrero, varios turistas se lanzaron a defenderlo y a agarrar la canasta de mimbre para que los agentes no pudieran llevársela.

INSPECTORES QUISIERON SACARLE LA CANASTA A UN CHURRERO Y LA GENTE SE LO IMPIDIÓ



El caso ocurrió en Pinamar. Los turistas presentes en la playa intervinieron para que no se lleven los churros de un vendedor ambulante.



— Diario Crónica (@cronica) January 13, 2022

"¡Son ridículos muchachos!"; "¡Dejen trabajar!"; "¡Hacerle esto a un simple churrero!"; "¡Se los compramos todos!", fueron algunas de las frases que se alcanzan a oír de los "defensores" del trabajador.

El intendente respondió en las redes sociales y defendió a los trabajadores municipales

Al viralizarse sobre todo en Twitter, la acción generó comentarios a favor y en contra de lo que hicieron los turistas. Por ello, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, decidió usar su propia cuenta del pajarito para aclarar qué fue lo que sucedió y por qué era necesario requisar esa mercadería.

“Se viralizó un video de un grupo de personas que buscó impedir que un agente de fiscalización retuviera la mercadería de un vendedor ambulante sin permiso. Quiero explicarles los motivos”, comenzó el hilo el político.

1) La venta ambulante está permitida, pero tiene un sistema que busca el equilibrio entre que exista oferta y que a la misma vez la playa no sea un griterío de ofertas "Helado, helado!". Buscamos que la gente venga a descansar. — Martín Yeza (@martinyeza) January 13, 2022

En primer lugar destacó que buscan que la gente que llega a la ciudad descanse y que no sea molestada por un exceso de vendedores gritando sobre sus productos. “La venta ambulante está permitida, pero tiene un sistema que busca el equilibrio entre que exista oferta y que a la misma vez la playa no sea un griterío de ofertas ‘Helado, helado!’”.

En segundo término aseguró que lo más importante es cuidar la salud de quienes consumen esos productos. “Hay una cuestión central y es el de los cuidados bromatológicos Sobre esa venta de alimentos, sin licencia, desconocemos en qué condiciones fueron producidos y quizás se los estás dando a tus hijos. Por eso los cuidamos”.

3) Si es por puestos de trabajo en Pinamar hay muchos puestos de trabajo, pero a los dos agentes de fiscalización los arañaron por impedir que retuvieran mercadería de dudoso origen. Le agradezco a los agentes el trabajo que hicieron, ojalá les lleguen las disculpas. pic.twitter.com/cvGpYv8giF — Martín Yeza (@martinyeza) January 13, 2022

Ante esto, un usuario enojado le respondió: "gracias por salvar a nuestros hijos de los churros del mal, no nos van a alcanzar nuestras vidas para agradecerte", a lo que Yeza reforzó su postura. "Ojalá vieras algunas de las cocinas en las que se producen estos alimentos. Entiendo que en Twitter hay una pelea por ser gracioso o irónico, pero esto es en serio y los nenes se intoxican en serio. En el hospital tenemos ingresos por intoxicación todos los días, no se muere un nene pero se intoxica, no hace falta morirse para que algo sea preocupante”, sentenció tajante.