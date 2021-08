Las noticias relacionadas con el reality Cuestión de Peso suelen ser positivas, ya sea por la evolución de un participante o por los grandes cambios que ha generado a lo largo de los años. Sin embargo, a veces este no suele ser el caso y los concursantes tienen dificultades para continuar con su tratamiento una vez que se apagan las cámaras.

Este es el caso de Enzo Pedraza, quien participó en el ciclo por entonces conducía Fabián Doman, en el 2017. Si bien su paso por el mismo fue exitoso, logró bajar 55 kilos debido al cambio de alimentación y al ejercicio físico, pero la economía (pandemia mediante) le puso muchos palos en la rueda para seguir adelante.

Enzo había bajado 55 kilos.

Aún con este gran esfuerzo, el joven confesó que la llegada del coronavirus le truncó los planes y además, a eso hay que sumarle el aumento generalizado de los precios que por supuesto, deriva en un aumento del costo del nivel de vida. Recientemente fue entrevistado por Juan Etcheverry en Mitre, donde relato cómo es su situación actual.

Todo comenzó cuando el Covid le quitó el trabajo. “Dejé de consumir frutas, verduras, porque no me alcanzaba la plata. Esa comida es cara si querés seguir un tratamiento. Y el gimnasio lo dejé por completo porque no me alcanzaba”, comentó en esta entrevista radial.

La pandemia complicó su situación económica.

Al ser de familia numerosa, dejó en claro que la comida saludable en época de crisis no era lo más viable, por lo que su alimentación sufrió un drástico cambio a manos de la conocida como “comida de olla”. “Lo más práctico es cocinar guiso, fideos, arroz, que no son comidas de pocas calorías”, explicó y detalló cómo se las arreglaba para no caer en los excesos.”Yo me medía mi porción, por mas que no sea comida dietética, podía comerlo sabiendo mi porción”, aseguró.

Además de esto, el otro polo que lo había ayudado mucho a bajar de peso era el ejercicio y en su caso el gimnasio, el cual tampoco se salvó del aumento de precios por lo que debió abandonarlo. “Empecé a entrenar en mi casa, y eso me ayudaba para seguir incentivado con el tratamiento. Buscaba videos en YouTube y entrenaba con un palo de escoba, usaba botellas como pesas y acolchados como colchonetas”, relató el ex participante de Cuestión de Peso.

A pesar de que pudo conseguir trabajo, la inflación sigue siendo una piedra en el zapato. “Está carísimo ahora y yo los entiendo porque dejó de ir gente al gimnasio por la pandemia y no ponen precios accesibles. Salgo a caminar nomás, y con eso me mantengo, pero no es lo mismo”, continuó.

"Luisito" actualmente se encuentra en un estado de salud delicado.

Este caso, salvando las distancias, se suma al de otro ex participante del reality que afronta una situación más que difícil. Se trata de Luis “Luisito” Zerda, uno de los concursantes más populares y carismáticos que tuvo el programa. Actualmente está pesando aproximadamente 300 kilos, por lo que debe realizarse una cirugía bariátrica.

.

Su realidad salió a la luz gracias a Pablo Bragale, quien también pasó por los estudios del ciclo que estuvo en total más de 5 años en el aire. Él anunció que estaba realizando una colecta para ayudarlo, solicitando productos como pide vendas, alcohol, gasas pervinox, crema Platsul, medias blancas, cinta adhesiva hipoalergénica y jabón blanco.