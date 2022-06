La segunda presentación de Tini Stoessel en la provincia de Mendoza despertó un frenesí entre los fanáticos de la artista. Sin embargo, algunos de los asistentes al show denunciaron que hubo empujones cerca del escenario por la reventa de entradas.

La visita de Tini con su gira #TINITour revolucionó la capital mendocina. Bajo la mirada atenta de su novio, Rodrigo de Paul, la cantante brindó este jueves por la noche un segundo espectáculo a sala llena. Pero según una parte del público, el estadio Arena Maipú estaba demasiado repleto.

Las supuestas entradas revendidas para los sectores VIP causaron empujones, golpes y falta de asientos en las primeras filas para ver a Stoessel. Los tickets para esa zona se vendieron por más de $10.000.

En las últimas horas algunos de los asistentes al show se quejaron porque la reventa hizo que muchos perdieran su lugar y tuvieran que ser reubicados en otros lugares pese a haber abonado los montos más caros para presenciar la función.

Una de las fanáticas que vio lo ocurrido respondió a un mensaje que Tini publicó en Twitter agaradeciendo a su público mendocino, y compartió detalles del caos: "Ayer en Mendoza pisotearon, le pegaron y les quitaron el lugar a un montón de pibas, incluidas turistas”, dijo una usuaria.

Luego increpó a la intérprete de La Triple T por no haber tomado conciencia de lo que sucedía en su propio show. “Quizás no lo viste, "quizás" pero todo pasó ahí al lado del escenario. Flojito eso", añadió la denunciante.

Tini, el Duko paró el recital porque atropellaron "a una sola piba" y ayer en Mendoza pisotearon, le pegaron y les quitaron el lugar a un montón de pibas, incluidas turistas... Quizás no lo viste, "quizás" pero todo pasó ahí al lado del escenario. Flojito eso�� @marianaluciamuz — Irina Naveda (@irina_Tama) June 17, 2022

Otra de las asistentes, compartió un video en el que se observa a varias personas diciéndole a los empleados del estadio que faltaban sillas para sentarse en el VIP. Las imágenes fueron replicadas por un medio mendocino.

Una tercera denunciante aseguró que un grupo de turistas chilenas que viajaron especialmente para ver de cerca a la artista fueron maltratadas por otros asistentes. “Las chicas que vinieron de Chile se largaron a llorar de como las maltrataron, a mí y a otras me empujaron y me amenazaron, me caí, no pude filmar ni sacar fotos, decidí festejar mi cumple allí”, se quejó la mujer.

Hay quejas en el Vip porque faltan sillas en el sector más caro del show de Tini en Mendoza pic.twitter.com/ea7bNchf8P — Diario Vox Populi (@voxpopulimza) June 17, 2022

“La seguridad del estadio Arena es responsabilidad de Maipú, no hicieron nada, pero NADA, y todo el mundo arriba de las sillas, tantos empujones quedé en la salida, obvio llorando, xq fue injusta la gente, de hecho me dijeron vieja ridícula, esto es para gente joven”, añadió.