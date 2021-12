A pocos días de celebrarse la Navidad, la gente ya comienza a mirar comercios para comprar regalos para las fiestas, y entre esos obsequios hay todo tipo de elementos y variedades para quedar bien, aunque el costo es alto pero los bancos salieron a brindar promociones para poder gastar y mantener el consumo.

Juguetes, indumentaria, electrodomésticos, productos de cuidado personal y cientos de productos más están disponibles en las promociones bancarias de Navidad y Fin de Año, una temporada de descuentos que se inició unas semanas antes para evitar las compras navideñas de último momento con el objetivo de que los clientes lleguen más tranquilos a los festejos.

Banco Credicoop

En Supermercados, el 16 de diciembre las personas podrán disfrutar de un 25% de ahorro en Supermercados Mayoristas adheridos, abonando con Cabal crédito exclusivamente con MODO por Credicoop Móvil. El 18 y 19 de diciembre habrá un 25% de ahorro en Supermercados minoristas adheridos con Cabal crédito, y un 10% de ahorro adicional abonando con MODO por Credicoop Móvil.

Para regalar, el 16 y 17 de diciembre habrá hasta un 30% de ahorro y cuotas con Cabal crédito y débito más un 5% de ahorro adicional abonando con MODO por Credicoop Móvil, en más de 3.500 comercios adheridos de los rubros jugueterías, indumentaria y más. El 20 y 21 de diciembre habrá hasta un 30% de ahorro y cuotas en Shoppings adheridos que será ser acumulable con la promoción de MODO en Shoppings.

Por último, del 18 al 23 de diciembre, habrá un 30% de ahorro en todos los comercios del rubro Gastronomía que acepten MODO, abonando exclusivamente con MODO y Tarjeta de crédito Cabal.

Banco Comafi

El sábado 18 de diciembre, clientes puede acceder a 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard en todo Mercado Libre. Además, en Jugueterías habrá 25% y 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Tope de reintegro: $1500; y con COMAFI UNICO: 30% y 3 cuotas sin interés con con tarjetas de crédito. Tope de reintegro: $2500. Vigencia:18 y 19 de Diciembre, y 3 y 4 Enero Jugueterías.

Principales jugueterías confirmadas son: Cebra, Companía de juguetes, Tío Mario, Kinderland, Giro Didáctico, City Kids, Gulliver en Santa Fe, Petit, Witty girls, Osito y Educando. También, Coto Rubro jugueterías hay descuento del 30% y hasta 12 cuotas sin interés, hasta el 19 de diciembre.

Banco Ciudad

El Banco Ciudad lanzó un programa de beneficios para estas Fiestas, que incluye importantes descuentos de hasta el 40% y cuotas sin interés para las compras de Navidad y fin de año, con las tarjetas de crédito y débito de la entidad, y la billetera virtual MODO.

Las promociones se extenderán hasta el 24 de diciembre, con días específicos asignados para los distintos rubros, que incluyen tiendas en shoppings, jugueterías, locales de indumentaria deportiva y librerías; también productos especiales en el Programa de Puntos Ciudad megusta!; y ofertas exclusivas en Tienda Ciudad.

La serie de beneficios comenzó el 10 de diciembre en librerías, con un 25% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Ciudad, en Yenny, El Ateneo, Cúspide y Kel, entre otras.

El sábado, el programa continúa con un 20% de descuento en locales adheridos de los principales shoppings abonando con cualquier tarjeta del Banco Ciudad exclusivamente a través de la App Modo o desde la App de Homebanking con Modo, con vigencia del 11 al 24 de diciembre.

Además, del 16 al 18 habrá descuentos del 40% en jugueterías adheridas (como Compañía de Juguetes, Giro Didáctico, Kinderland, Magic Toys, Carrousel, Apio Verde y Tío Mario, entre otras) abonando con tarjetas de crédito Visa y MasterCard del Banco Ciudad exclusivamente a través de la App Modo o desde la App de Homebanking con Modo.

A su vez, del 13 al 15 de diciembre, habrá un 20% de descuento y 3 cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito Visa y MasterCard en Dexter, Moov y Stock Center. Asimismo, la Tienda Ciudad ( www.tiendaciudad.com.ar ), ofrece promociones especiales en productos seleccionados, con descuentos de hasta el 40% y hasta 12 cuotas sin interés.

Otra propuesta en estas fiestas son las promos en el Programa de Puntos Ciudad megusta! ( https://www.ciudadmegusta.com.ar/ ), con un apartado especial dedicado a la Navidad, que incluye accesorios de moda, artículos de tecnología y para el hogar, juegos y juguetes, entre otros productos, hasta el 31/12/2021

A los beneficios enmarcados en esta acción especial por las Fiestas, se añaden los vigentes para las compras en supermercados y Ferias de la Ciudad, así como las promociones de 12 y 24 cuotas sin interés en bicicleterías.

Banco Nación

Con el objetivo de facilitar las compras para las fiestas de fin de año, el Banco de la Nación Argentina lanzó desde este martes una campaña para la adquisición de teléfonos celulares, notebook y PC, de producción nacional, en 12 y 18 cuotas, sin interés, con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa del BNA.

La propuesta para la compra de celulares, hasta 12 cuotas sin interés, regirá los días 14 y 15 de diciembre, en tanto la acción para la adquisición de notebook y PC, en 18 cuotas sin interés, se realizará el 16 y 17 de diciembre.

Para acceder a ambas propuestas, los clientes del banco deberán ingresar a través de la TiendaBNA, la plataforma de e-commerce, desarrollada entre el BNA y Nación Servicios, una empresa del grupo Banco Nación.

A un año de su lanzamiento, la Tienda BNA tuvo más de 5 millones de visitas, unos 120 mil productos vendidos en cuotas fijas, sin interés, y la participación de 60 PyMEs de todo el país, en múltiples rubros, que ofrecieron cientos de bienes y servicios a través de la plataforma digital del Banco Nación.

Para consultar marcas y modelos de las PC, notebook y celulares, ingresá al sitio www.tiendabna.com.ar y accede a los distintos modelos y disponibilidad de los equipos que participan en las promociones.

Banco Itaú

Todos los martes de diciembre los clientes de Banco Itaú podrán obtener hasta 35% de descuento y cuotas sin interés en las mejores marcas de moda y jugueterías de acuerdo al segmento al cual pertenecen, pagando con tarjetas de crédito y débito.

Todos los jueves y viernes del mes, se podrá obtener un 35% de descuento (Tope $2000) pagando con tarjeta de débito en Go Bar, Craft Moment, Club Vilardo y Beer Market. Y con el fin de preparar la mesa en familia, estaremos ofreciendo el miércoles 15 de diciembre un 30% de descuento (Tope $4.000) pagando con tarjeta de débito en Coto Digital.

En iupp puntos, el programa de fidelización, Itaú ofrece una propuesta especial para que los clientes canjeen por diferentes opciones que van desde decorar su mesa navideña hasta encontrar el mejor regalo utilizando con sus puntos.

Por último, durante el 13 al 17 de diciembre todos los clientes podrán utilizar una parte de sus puntos para hacer una donación a alguna de las fundaciones con las que trabaja el Itaú, mientras que el banco duplicará ese importe, lo permitirá llegar a muchas más personas en situaciones de vulnerabilidad.

BBVA

En indumentaria, el BBVA ofrece desde este sábado 11 de diciembre hasta 40% de reintegro y tres cuotas sin interés con las tarjetas de crédito de BBVA en marcas como Rossi Rossi, Seven Sport, Open Sport, Levi’s, XL, Mimo, Grimoldi, Dexter, Sarkany, 47 Street, Puma, Dafiti, Montagne, Express, Yagmour, Swatch,Style Store, Paruolo, Rochas, Sastreria Gonzalez, Sofi Martiré, Macowens, Desiderata, Portsaid, Devre, Honky Tonk, Boating, Airborn, Equus y Ver. A la hora de pensar en los más pequeños, del lunes 13 al miércoles 15 habrá un 30% de reintegro y tres cuotas sin interés en jugueterías: Carrousel, Osito Azul, Educando, Hay de Todo, Baby Company, Planeta BB, City Kids y Mono Coco.

El lunes 20 y martes 21 hay un 30% de descuento y tres cuotas sin interés en los shoppings de todo el país. Además, habrá un adicional del 20% de descuento en comercios adheridos pagando con la billetera virtual MODO. Los centros comerciales adheridos son Unicenter, Plaza Oeste, Patio Olmos, Parque Brown Factory Outlet, Portal los Andes, Palmas del Pilar, Paseo del Jockey, Nine Shopping, Nordelta Centro Comercial, Galerías Pacifico, Portal Rosario, Portal Patagonia, La Barraca,Shopping del Siglo, Nuevocentro Shopping, Los Gallegos, Recoleta Mall, El Solar y Paseo Aldrey.

Banco Santander

Para todos los clientes de Santander, el Banco Santander otorgará ahorros exclusivos para sus clientes suscriptos a Sorpresa y Women. Con Sorpresa Santander accederán el 11 de diciembre a un 35% en las mejores marcas y shoppings abonando con Tarjeta Santander Amex, sin tope de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés.

Entre las marcas participantes encontrarán: Grimoldi, Ver, Cheeky, Akiabara, más. Los clientes adheridos a Women disfrutarán el 17 y 18 de diciembre de hasta un 30% de ahorro en Prune, Caro Cuore, Rapsodia, Topper, muchas marcas más. En SuperClub+ podrán canjear sus puntos acumulados por regalos para Navidad: juguetes, pan dulces, vouchers y comodines de ahorro acumulables con las promociones vigentes. Además, el 22 de diciembre se realizará el especial Super Miércoles Navidad en los principales shoppings del país y las mejores marcas. Podrán acceder a un 25% de ahorro todos los clientes y un 30% para clientes Select, sin tope de reintegro y 3 cuotas sin interés.

Banco Patagonia

Hasta el 31 diciembre, Banco Patagonia tiene los mejores beneficios buscando siempre potenciar la experiencia del cliente, los acompaña en estas Fiestas con los mejores descuentos y cuotas.

Mercado Libre: Hasta el 17 de diciembre. Hasta 3 cuotas sin interés.

FarmaOnline: 14 y 15 de diciembre. 10% y hasta 12 cuotas sin interés.

Carrefour (Especial MasterCard) 15 de diciembre. 30% de descuento.

La Cooperativa Obrera (Especial MasterCard) 16 de diciembre. 30% de descuento.

Shopping Unicenter y muchos más. Todos los jueves de diciembre, hasta 35% y 3 cuotas sin interés. Además 10 % adicional pagando con Amex y el 16 y 23 un 20% más pagando con Modo.

Artentino, Gorsh, Roses are Roses, Universo Garden Angels, Home Collection. hasta 30% y hasta 3 cuotas sin interés. Vigencia 13 y 14 de diciembre

Rouge y Juleriaque: Hasta 10% y hasta 3 cuotas sin interés. Vigencia 13 y 14 de diciembre

Jugueterías adheridas: Cebra, CityKids, Compañía de Juguetes, Giro didáctico, Apio Verde, Creciendo, Magic Toys, Santa Claus, Kinderland, Educando, Mono Coco y Planeta Bebe. Hasta 30% y 3 cuotas sin interés. Vigencia del 15 al 19 de diciembre.

Grimoldi, Swatch, Prune, Dexter Stock y Moov, Ted Bodin. Vigencia 20 y 21 de diciembre hasta 30% y hasta 3 cuotas.

Especial MasterCard Pedidos Ya, hasta 50% Singular $700. Vigencia 20 de diciembre.

Especial Pedidos Ya Amex, hasta 45% Singular. Tope $1500. Vigencia 17 de diciembre.

Especial Rappi Mastercard, hasta 20% Tope $500. Todos los lunes de diciembre.

Shoppings 21 y 22 de diciembre, Terrazas, Los Gallegos, Bahía Blanca Plaza shopping, Centenario, Paseo del Fuego, Patagonia hasta 30% y hasta 3 cuotas sin interés.

Especial Bariloche en comercios adheridos 21 y 22 de diciembre hasta 30% y hasta 3 cuotas sin interés.

Galerías Pacifico, 22 y 23 de diciembre hasta 35% y hasta 3 cuotas sin interés. Además, adicional Modo 20% con Tope de $1000.

Havana Mamuschka, Rapanui, Café Martínez, Nucha del 22 al 31 de diciembre hasta 30% y hasta 3 cuotas sin interés.

Banco Macro

Banco Macro tiene los beneficios y la financiación más convenientes del mercado para los festejos de Navidad y Año Nuevo. El jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de diciembre, en indumentaria shopping y jugueterías adheridas con Tarjetas Macro habrá 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. El tope de devolución es de $5.000 por cuenta por mes.

Con Tarjetas Macro Selecta, el beneficio será de 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. El tope de devolución se amplía a $8.000 por cuenta por mes. En Perfumerías, habrá 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés.

Desde el 13 al 19 de diciembre, en Tienda Mia, se podrá abonar en hasta 9 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Macro y hasta 12 cuotas sin interés con Tarjetas Macro Selecta. Envío internacional gratis. Ver plazos de entrega en el sitio.

MODO Fiestas: Pagando a través de QR MODO desde APP Macro en comercios participantes de shoppings adheridos, habrá 20% de ahorro con Tarjetas de Débito y Crédito Macro. El tope de devolución será de $1.000 por transacción. Desde el 11 al 24 de diciembre. Este beneficio se sumará a todas las promociones del Banco.

Macro Premia Especial Fiestas: se podrán adquirir productos en hasta 24 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito de Banco Macro.

Además, habrá ahorros en compras con Tarjetas de Crédito Macro Visa con 70% OFF en Puntos en comercios de los rubros Supermercados, Indumentaria, Jugueterías y Vinotecas. Los ahorros que se cambien por puntos se sumarán a todas las promociones del Banco.

Donaciones: en estas fiestas por cada donación que se realice con los Puntos Macro Premia, Banco Macro donará el mismo importe.

Las organizaciones participantes son: UNICEF, Banco de Alimentos, Ruta 40, El Granero y Fundación Espartanos.

ICBC

ICBC Argentina ofrece entre el 18 y 21 de diciembre beneficios exclusivos en las compras realizadas de manera presencial: hasta 60% de ahorro y 6 cuotas sin interés abonando con MODO desde ICBC Mobile Banking. También abonando con cualquier tarjeta de débito o crédito del banco se podrá acceder a un 40% de ahorro.

Los shoppings que estarán adheridos a los beneficios el 18 y 19 de diciembre serán Unicenter, Palmas del Pilar, Portal Rosario, Portal Palermo, Portal Tucumán, Portal Salta, Portal Los Andes, Portal Patagonia, Factory Brown, Quilmes Factory, San Martín Factory, Portal Escobar, Portal San Martín, Plaza Oeste y Portal Lomas. El 20 y 21 se podrá disfrutar de los beneficios ofrecidos por el banco en Abasto Shopping, Alcorta Shopping, Alto Palermo, Alto Avellaneda, Alto Comahue, Alto NOA, Alto Rosario, Bahía Blanca Plaza Shopping, Boulevard Shopping, Centenario Shopping, Cordoba Plaza Shopping, Devoto Shopping, Dot Baires Shopping, Fisherton Plaza, Paseo del Jockey, La Barraca Mall, Nordelta Centro Comercial, Paseo Aldrey, Paseo Champagnat, Paseo Pilar, Patio Alvear, Patio Bullrich, Patio Olmos, Ribera Shopping, Sarmiento Shopping, Terrazas de Mayo y Los Gallegos.

El banco también ofrece beneficios en ICBC Mall: hasta el 15 de diciembre, brindará hasta 50% de ahorro y 3 cuotas sin interés en GiftCards de Dexter, Stock Center, Wanama, Prune, Portsaid, Lazaro y otras marcas seleccionadas.

Los clientes que estén adheridos a ICBC Club y realicen compras en ICBC Mall podrán participar del sorteo realizado por ICBC Club y ICBC Mall. Los 9 ganadores se conocerán el 20 de diciembre y podrán ganarse electrodomésticos, kits deportivos, notebook, tablets, entre otros.

Los premios serán los siguientes: TV LED 42 Pulgadas CDH-LE42SMART19 CON ANDROID HITACHI ; Heladera Whirlpool Retro 76 Lts Roja - WRA09R3; Notebook Gfast Intel Celeron N4000 14” 4GB 128GB SSD Windows 10; Tablet Lenovo 8" Za5C00; Cafetera Dolce Gusto Piccolo Xs; Sodastream Oficial Kit Fizzi Black; Tostadora Moulinex Vita Blanca (Lt1A11Ar) o similar (el “Séptimo Premio”); 1 Colchoneta de gimnasia con tela lavable para gimnasia + Par de Tobilleras ajustables de 1 Kg cada una + Par de mancuernas 1 Kg cada una; y Dba Whisky Jameson 750ml.

Ualá

Ualá, aplicación móvil de gestión financiera personal, ofrece los siguientes descuentos para las Fiestas:

Musimundo: 20% de descuento en venta online y telefónicas, tope $1.600. Hasta el 24/12/2021. Todo el país.

El Mundo del Juguete: 30% de descuento en locales adheridos y compras online. Tope $1.500. Hasta el 31/12/2021. Todo el país.

Dafiti: 25% de descuento en compras online. Tope $1.000. Hasta el 14/12/2021. Todo el país.

Open Sports / Trip Store: 20% de descuento en compras online. Tope $2.000. Hasta el 14/12/2021. Todo el país.

Farmacity / Get The Look: 25% de descuento en compras online, tope $700, los días martes y jueves. Hasta el 24/12/2021. Todo el país.