Los incendios voraces en el norte de Córdoba siguen, no pueden controlarse y además provocan situaciones dramáticas, no sólo arrasando con las llamas todo lo que está en su camino, sino también matando animales, como pasó con un gato montés, cuya imagen se viralizó a través de las redes sociales.

La impactante imagen se hizo viral a través de Twitter y llevó a la gravedad sobre la situación que se está viviendo en estos momentos. Por lo que relataron los rescatistas, el animal habría fallecido sofocado por el humo en la zona.

Quien tomó la imagen es Daniel, un vecino de Chuña Huasi. "Se perdieron animales, todavía no sabemos bien cuántos. Al menos 27 vacas y estuvimos recorriendo. No quedó nada de lo material, es tierra arrasada, los alambrados no existen. Estamos todos en la misma", le relató con mucho dolor a El Trece.

.

Fue el mismo hombre que al colaborar para intentar sofocar las llamas divisó no sólo uno, sino dos ejemplares de gatos montés sin vida en la copa de los árboles.

La impactante imagen del gato montés muerto.

Además, cuando estaba terminado su tarea, apareció un zorro con la quemeda, lo que provocó que su caballo se asuste, se parecen dos patas y se venga en picada.

.

Es que apareció un zorro corriendo con la cola quemada, su caballo se asustó, se paró en dos patas y le provocó una dura caída. “Pasó por debajo del caballo, que se paró en dos patas. Me caí para atrás y me fracturé cuatro costillas”, describió.