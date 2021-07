Más de uno dirá que dormir es el momento más placentero del día. Sin embargo, además de que hay que hacerlo una buena cantidad de horas para gozar de una buena salud mental, hay ciertas posiciones y formas que hacen el hábito todavía más saludable. De hecho, hay modos que resultan perjudiciales para la salud y no tomamos consciencia. Pero hoy en día hay una tendencia que gracias a dios, resulta beneficiosa: dormir desnudo.

Antes, lo "normal" en nuestra sociedad era dormir en pijama, o al menos con ciertas prendas (viejas, por lo general) que cumplan esa función. La completa desnudez se veía como un llamado a una pulmonía, a pesar de que siempre existió esa minoría que prefería dormir así. Hoy, esa minoría ya es mayoría. Hay una tendencia mundial a dormir sin ropa que nació por una idea erótica, pero los expertos han comprobado que trae muchos beneficios para la salud.

1. Ayuda a dormir más rápido y mejor

Este es el efecto más notorio para muchas personas. Acostarse sin ropa las ayuda a quedarse dormidas con mayor rapidez y que el sueño sea más extenso y de mayor calidad. Esto se debe a una autorregulación de la temperatura corporal.

Al dormir, la temperatura del cuerpo desciende. Por eso, lo más apropiado es que la habitación esté en torno a 18–22 ºC. Dormir con ropa puede dar mucho calor y, en consecuencia, hacer que conciliar el sueño sea más difícil.

2. Contribuye con el metabolismo y reduce el riesgo de diabetes

Dormir más frescos hace que aumente la actividad del tejido adiposo marrón, un tejido graso que quema energía precisamente para producir calor y mantener la temperatura central del cuerpo. Además, el organismo mejora su sensibilidad a la insulina y quema calorías (aunque en una cantidad muy pequeña, que no representa ninguna pérdida de peso). El caso es que Franceso Celi, director de la citada investigación, destacó que todos estos efectos representan una reducción en el riesgo de padecer diabetes.

3. Evita infecciones vaginales

La candidiasis vaginal es un problema recurrente en muchas mujeres. A menudo, tal infección es propiciada por una inadecuada circulación de aire en la zona genital, a causa del uso de ropa interior muy ajustada o confeccionada con telas sintéticas. Las mujeres que duerman desnudas tendrán mejor salud vaginal como una de las ventajas.

4. Mejora la calidad del semen

Un estudio presentado en 2015 reveló que, en los hombres que dormían sin ropa, el riesgo de una fragmentación en el ADN de su semen era un 25% más bajo. La directora de la investigación, Katherine Sapra, científica de la Weill Cornell Medical College, de Nueva York, añadió además que "se observan mejores parámetros de calidad del esperma en hombres que durante el día usan calzoncillos tipo bóxer" y no slips ajustados. Trabajos posteriores confirmaron estos resultados.

El clásico "pijama" está cada vez más abandonado.

5. Favorece la conexión en la pareja

Para quienes duermen acompañados los beneficios se multiplican. Dormir desnudos favorece el contacto piel con piel, que a su vez hace que el cuerpo segregue oxitocina, la llamada hormona "del amor", debido al rol que desempeña en el bienestar y la intimidad de la pareja.

6. Fortalece la autoestima

Estar casi todo el tiempo con ropa hace que muchas personas tengan una relación distante –y a menudo conflictiva– con su imagen corporal. Estudios recientes han llegado a la conclusión de que pasar tiempo desnudo está asociado con una más alta autoestima, una percepción del propio cuerpo más positiva y, en general, una mayor satisfacción con la vida.

¿Qué pasa al dormir con ropa?

Más allá de los beneficios que dormir sin ropa puede tener sobre muchas personas, la FNS (Fundación Nacional de Sueño) enfatiza que el principal objetivo es tener un sueño saludable: de buena calidad y de la duración recomendada (los adultos, entre siete y nueve horas diarias).

Quienes no se sientan cómodos metiéndose desnudos en la cama no deben preocuparse, por supuesto, no es un problema hacerlo de esa forma. A lo sumo, no podrán gozar de los beneficios mencionados más arriba. Pero no implica nada de gravedad. En todo caso, pueden tratar de hacerlo con prendas de telas naturales (como algodón, lana o seda).