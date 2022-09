La cantante María Becerra generó polémica en los últimos días después de que se haga viral la insólita situación que tuvo que pasar con su novio Julián Reininger, conocido como J Rei. Llamó por teléfono a la influencer y creadora de contenido para adultos Jazpincita para preguntarle por qué publicaba videos con mensajes explícitos y se los dedicaba a él. Además, con la misma intención de seducirlo, le comentaba sus publicaciones.

Primero, María le habló a su cuenta de Instagram "jazpincitta" para pedirle su número. "Hola. ¿Estás? Te quería pedir tu número para llamarte", escribió. Aunque hasta el momento era una conversación privada, la actriz le sacó una captura de pantalla y la subió a sus historias.

La historia que subió Jazpincita cuando le habló María Becerra.

Además, difundió un fragmento del audio de la llamada. "Te parezco una capa, pero te querés cul... a mi novio. Sos una hija de p... vos también. Es feo, como mujer te lo digo. Una tiene inseguridades lamentablemente. Y a mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok. Ahora estoy por dar un show en Río de Janeiro, es lo más importante de mi vida... y leo esto, viste... y me pone mal porque me trae cosas viejas", le explicó a Jazpincita. Sin embargo, lejos de darle la razón, sostuvo que la cantante la "odia".

Qué dijo María Becerra después del conflicto con Jazpincita

Como la captura y el audio llegaron a muchas personas que opinaron al respecto, María decidió hacer un descargo en su perfil: "Gente, Juli y yo estamos mejor que nunca, él es la persona más buena del mundo y me cuida como nadie. No existe tal cosa de la que se habla, él no me lastimó ni me hizo nada malo", aseguró.

"Lamentablemente, al tener una relación expuesta aparece gente mala que inventa cosas buscando algún tipo de beneficio, ya sea 10 minutos de fama para sentirse importantes o lo que sea y no les importa inventar, mentir o lastimar. Una pena. Quédense tranquis que tengo al lado mío a la persona más linda y buena", agregó.

Por último, publicó un mensaje dedicado a sus seguidores: "Quiero agradecerles a ustedes. Me conmueve tanto ver cuánto me quieren, cómo me cuidan, cómo me defienden. No me va a alcanzar la vida para agradecerles lo que me hacen sentir... amor, contención y mil cosas más. Los amo para toda la vida".

Las historias que publicó María Becerra después del conflicto con Jazpincita.

No es la primera vez que Jazpincita genera este tipo de situación, ya que en el 2021 le sucedió algo parecido con Micaela Tinelli, quien le pidió que se "ubique" y la etiquetó de "pobre piba" después de enterarse que tenía intenciones sexuales con su novio Lisandro López.