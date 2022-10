Son el origen de la vida, don que llevan adelante con orgullo, y desarrollan con esfuerzo, placer y ejemplaridad, desde el primero hasta el último día de sus vidas. Cualidades y virtudes que las convierten en destinatarias de un amor inconmensurable y una admiración infinita. Son historias maternales conmovedoras las que detallará Crónica en las líneas siguientes, que dignifican y simbolizan el Día de la Madre.

"Ser mamá es el título más lindo pero más difícil de obtener", dejó en claro Marcela, quien, al mismo tiempo, reconoció que "lo más lindo es que tus hijos te hagan sentir amor desde el momento en que los tenés en el vientre. Es increíble que, siendo algo tan chiquito en un principio, pueda ser lo más grande y lo más importante en tu vida. Ser madre es conocer con ellos el verdadero amor incondicional". Sus palabras, tan elocuentes y emotivas, dan cuenta del enorme agradecimiento y la satisfacción por semejante privilegio, a pesar de las dificultades extremas que ha debido afrontar.

Ella es mamá de Victoria y Lautaro, a quienes define como "mi motor". El pequeño, de 12 años, nació sin muchas esperanzas de vida, producto de una mala praxis que le causó severos daños neurológicos. En principio, su esperanza de vida era por demás ínfima, aunque Marcela no se rindió, junto con su esposo, y "elegimos llevarlo a casa y amarlo incondicionalmente hasta que Dios decidiera llevarlo con él y a nosotros darnos las fuerzas para sobrevivir. Entendí que tenía que capacitarme para cuidar a Lauti con todas sus complejidades , creyendo que él me eligió a mí". Pero en ese camino tan complejo, tedioso y por muchos momentos angustiante se les sumó Victoria, nombre que eligieron porque "fue y es nuestra Victoria como familia, es la que da color, alegría y la vuelta de rosca que nos faltaba para entender que ser mamá se aprende todos los días. Juntos son la combinación perfecta de todo lo que está bien".

En su testimonio, Marcela demuestra el sentido único que le representa ser madre, un sentir y una vocación por los que el grupo Pacientes Electrodependientes la destaca en su rol materno. El mismo que atraviesa la vida de Viviam Perrone, fundadora de Madres del Dolor, entidad que puso en marcha tras una experiencia trágica, pero al mismo tiempo por su amor de madre. No sólo hacia su hijo Kevin Sedano, quien perdió la vida a manos de un asesino al volante el 1º de mayo de 2002, sino también hacia todos aquellos que requieren de su ayuda, su contención y su experiencia en materia vial, y también a sus otros dos hijos: Eric y Yael.

En la víspera de esta jornada, Viviam emitió un comunicado en el que confesaba: "Cada Día de la Madre me falta Kevin. Cada Día de la Madre sonrío al recibir el abrazo de mis hijos, pero después ese sentimiento se envuelve en un velo gris. Me quitaron un hijo. Le arrancaron la vida a él y parte de mi ser a mí". Sensaciones sumamente encontradas, y comprensibles, que atraviesan a la Viviam Perrone mamá, que, a pesar de las vivencias extremas que ha padecido, dejó en claro a este medio que "toda mi vida quise ser madre, sentir ese don tan precioso de llevar a nuestros hijos en nuestros vientres, criarlos y formarlos". Un regalo de la vida que continúa agradeciendo con acciones, como el de ser familia de abrigo de dos niños que aguardan la adopción.

Abrigo les brindó Mariela a cuatro hermanas de 14, 12 y 5 años, y de 6 meses, que habían sido abandonadas por su mamá. La mayor acudió, con la bebé en brazos, a la casa de la joven, quien, al advertir el estado desamparado en el que se hallaban, no dudó en abrirles las puertas de su hogar. En este sentido, la propia mujer argumentó que "a mí me pasó una situación similar en la infancia, y no quería que fueran a parar a un hogar sin saber si serán adoptadas dispersas, y decidí traerlas". Su determinación impactó a propios y extraños, incluso a las propias autoridades judiciales, quienes le otorgaron a Mariela una guarda provisoria de las nenas hasta marzo próximo. La mencionada mujer es mamá de cinco menores que la acompañaron y comprendieron en su desafío de sumar a las niñas a la familia. En referencia a su ejemplar iniciativa, la mamá del corazón reveló que "siempre voy a querer lo mejor para ellas; yo las voy a ayudar desde el lugar que me toque, porque siempre voy a desear que no les falte nada".

En el caso de Romina, afloró su máxima muestra maternal en el peor momento de su vida. Por aquel entonces le habían confirmado un cáncer de mamas, cuando sus hijas tenían 6 y 9 años. A pesar de sus cortas edades, rápidamente comprendieron el padecimiento de su mamá. Al respecto, la orgullosa madre detalló que "entendían todo, sabían que el cáncer era una enfermedad grave, y que me podía morir. Se produjo una unión muy fuerte. Por ejemplo, cuando me pelaron, me hicieron reír en una circunstancia muy dura, me acariciaban la pelada. La más chica me agarraba la mano en la quimioterapia". Acompañada incondicionalmente por sus hijas durante el tratamiento, los médicos le confirmaron que estaba libre de cáncer un año después. Un logro que ella misma se mentalizó en alcanzar desde el diagnóstico, con una firme convicción: "Lo primero que piensa una mamá es en no dejar solos a sus hijos. Yo no le tengo miedo a la muerte, pero sí a dejarlas solas. Yo quería vivir por ellas, ni siquiera por mí, por eso estaba segura de que iba a superar la enfermedad". A partir de aquella vivencia tan delicada, cobró un valor mucho mayor cada Día de la Madre para Romina, quien expresó que "estoy agradecida por poder celebrar mi maternidad junto a mis hijas, es sentirme una privilegiada, más que nada, porque en algún momento pensé que por ahí no iba a pasar más días de la madre".

Por su parte, Paola remarcó que "trato de darles lo mismo que les doy a mis hijos, muchas veces un abrazo o simplemente una mirada ayuda y mucho, porque viven realidades muy ásperas". La mujer hace referencia al cariño maternal que les entrega a los chicos del baby fútbol del Círculo Cultural Tolosano, el cual presidió durante seis años, y actualmente forma parte de la Comisión Directiva. Una institución a la que empezó a frecuentar en los inicios de sus hijos en dicha práctica, cuando tenían 4 y 6 años. Hoy, 18 años después, la ex presidenta reconoce que "si bien nuestro rol social es la contención para todos ellos, te puedo decir que el club muchas veces me contiene a mi".

Más allá de las diferentes experiencias, a cada una de estas mamás las unen el motor y el sentido que les confiere lo que ellas mismas consideran o llaman "don", que honran día a día en base a un amor por sus hijos, como sólo ellas saben brindarlo y transmitirlo.