Sin lugar a dudas, la amistad representa uno de los vínculos humanos más fuertes y placenteros, y a pesar de conmemorarse hoy su día, siempre es motivo de celebración, orgullo y de felicidad, muchas veces inigualables, puesto que un amigo es quien uno elige, por sus valores, en su mayoría compartidos, y por los que la lealtad y el afecto irrenunciable constituyen su esencia, motorizando así historias y vivencias conmovedoras y admirables.

Una de ellas la protagonizan desde hace veintitrés años Malena y Vanesa, que se conocieron, de forma particular y curiosa, en el festejo de los 15 años de la primera. Al respecto, la entonces quinceañera rememoró que “una amiga la llevó a ella a mi fiesta y desde que la conocí formamos una linda amistad, a pesar de que fue colada a mi fiesta, ja”.

Aquella situación, que despierta un gracioso recuerdo, también impulsó una unión inquebrantable, cuyo pilar se sostiene en el compañerismo que se demuestran una a la otra, y cuya primera muestras radicó en la decisión de Vanesa de inscribirse en la misma escuela la que concurría su nueva amiga.

En este sentido, Malena enfatizó que “lo que más me marcó es que nunca dejó de serme fiel, y aún más tras el asesinato de mi marido, que ocurrió hace casi dos años. En ese momento tan triste ella fue incondicional. Siempre tiene un tiempito para vernos y me escribe todos los días para saber cómo estoy”.

Vanesa y Malena, siempre juntas

Por su parte, a Mary y a Lili también la vida las cruzó de manera casual, pero inmediatamente se dieron cuenta de que por alguna razón se habían conocido, y por eso, desde aquella vez en La Trastienda, en 2010, jamás se separaron. Ni siquiera por la distancia, dado que Mary vive en Uruguay, y Lili, en Paraná, Entre Ríos.

En referencia a ello, la primera detalló: “Ella vino muchas veces y cuando yo viajé a su casa me sentí como en la mía. Después enferma mi mamá y ella día a día me contuvo, más aún tras su fallecimiento. En aquella situación tan dolorosa sentí que Lili era mi hermana de la vida. Es el día de hoy que hasta viaja muchas horas para verme, nuestras llamadas son de cuatro horas y mis hijos la llaman ‘tía’”.

Por semejantes y tan lindas demostraciones, Mary expresó que “es un ser que agradezco que se cruzara en mi camino. Es una más de mi familia y nos contamos todo”. En innumerables ocasiones tan entrañable vínculo se construye en circunstancias apremiantes, en las que la soledad parece imponerse hasta que aparece quien será un sostén para superar dicho apremio.

Amigos por un Mundo Inclusivo

Es el caso de Amigos por un Mundo Inclusivo, una asociación civil fundada por ocho familias, y que cinco años después está conformada por cien familias. Al respecto, Olga, una de las impulsoras, reveló que “somos papás de chicos con síndrome de Down, y que empezamos una amistad para ayudarnos mutuamente”.

Con ese afán, “en una charla, una ronda de mate, nos quejábamos de que era muy difícil incluir a nuestros chicos. En un momento dije ‘¿y si hacemos algo para dejar de quejarnos?’, y dijimos ‘vamos a intentarlo’. Así encontramos un espacio y buscamos apoyo terapéutico para nuestros chicos y así nos fuimos haciendo”.

Desde aquel punto de partida, quienes integran la entidad “nos pusimos en mente que la amistad tenía que ser su motor, porque justamente surgió de una charla entre amigos, y no solo limitarnos a ser miembros de una asociación, sino interesarnos por la vida del otro, como lo hace cualquier amigo. Por eso no pensamos en nuestros hijos, sino en los hijos de los demás, e incluso hay voluntarios y papás que no tienen hijos con capacidades diferentes, pero colaboran igual”.

Por esta razón, Olga agradece ser parte de Amigos por un Mundo Inclusivo, puesto que ella misma los define como “personas que nos descubrimos en un punto de la vida, que tienen algo en común, que son capaces de ayudar al otro sin pedir nada a cambio, y así surge el cariño y la amistad, porque, si uno sufre, el amigo también, y si uno está contento, el amigo también lo está. Lo que le pase al hijo del otro nos pasa a nosotros también. Esa es la esencia de la amistad”.

Los mismos impulsos de amistad y solidaridad unen a los "Amigos en la Calle", denominación que refleja la unidad de más de una decena de colaboradores que coincidieron en el fin de ayudar a personas en situación de calle, y que, además de repartir viandas de comida en las inmediaciones del Obelisco y del Congreso de la Nación, cada viernes, extendieron sus lazos a cada faceta de su vida.

En este sentido, Silvina reveló que “somos muy amigos; además de lo que hacemos, también compartimos otras experiencias juntos. Hay chicos que se fueron de vacaciones. Es una amistad para toda la vida, porque hablamos el mismo idioma, sabemos lo que queremos, para dónde vamos”. En sus diferentes manifestaciones, la amistad se distingue por la fidelidad y un afecto que no se encuentran habitualmente en otros vínculos, convirtiéndola en una experiencia sin igual y para toda la vida. Aunque hoy se celebre su día.

Por M. R.