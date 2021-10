Emiliano "Dibu" Martínez atraviesa un gran presente tanto en el seleccionado argentino como en su equipo de la Premier League. Hoy tuvo nuevamente una tarea destacada en el gran triunfo 3 a 0 frente al combinado charrúa y demostró porque muchas personas consideran que integra el podio de los "mejores arqueros del mundo".

"Es fundamental Dibu porque cuando llegan, siempre responde. Hoy una vez más. La verdad que se afianzó desde la Copa América. Tenemos a uno de los mejores arqueros sin duda. Y lo aprovechamos", expresó Lionel Messi luego de la goleada ante Uruguay en el Estadio Monumental.

No obstante, Leo no es el primero que destaca las cualidades del Martínez bajo los tres palos. Desde hace un tiempo son varios los protagonistas en el mundo del fútbol que no sólo afirman que se afianzó rápidamente en la Selección sino que hoy es uno de los estandartes del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Este domingo, el marplatense fue fundamental en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas para clasificar al Mundial de Qatar 2022. El arquero salvó tres veces a la Selección cuando aún el partido estaba 0 a 0. Fueron dos atajadas a Luis Suárez y una a Federico Valverde.

Luego la selección pudo destrabar el compromiso con un gol de Messi y después llegaron dos más: uno de Rodrigo de Paul y otro de Lautaro Martínez. Pero muchos recalcaron que esas tres jugadas claras de gol para los urugauyos que evitó el arquero del Aston Villa fueron claves para un triunfo importante de cara a lo que queda de las Eliminatorias.

Candidato a mejor arquero del año

Dibu Martínez fue seleccionado por la revista France Football para integrar la lista de los 10 candidatos a ganar el trofeo Yashin, que designa al mejor arquero de la temporada. El portero de 29 años tuvo un gran rendimiento en la liga inglesa en donde recibió el premio a guardameta del año y luego brilló en la obtención de la Copa América disputada en Brasil.

Además, hace unas semanas un investigador científico, especializado en psicología deportiva, especificó que el arquero argentino es en la actualidad el mejor "disruptor" de lanzamientos de penales.

Tras un arduo análisis científico sobre las principales técnicas sobre interrupción de los arqueros al momento de atajar penales, indicó que Martínez se destaca en "distracción visual", la técnica de "demora de tiempo" y la "confrontación verbal", algo que se hizo muy popular en la tanda de penales en las semifinales de la Copa América frente a Colombia. Ese día quedó inmortalizada la frase "Mirá que te como".

Reconocimiento del hincha argentino

Por su parte, previo al encuentro frente a Uruguay, el arquero vivió un momento muy especial en el estadio Monumental al ser ovacionado por primero vez por los simpatizantes de la Selección Argentina.

Esto se debe a que no pudo estar presente en la celebración del título continental luego del partido ante Bolivia en septiembre pasado. Eso se debió a que luego de la escandalosa suspensión del cotejo frente al combinado de Brasil fue liberado por Scaloni para que regresara a su equipo en Inglaterra.

En ese sentido, el propio arquero posteó en su cuenta de instagram cuáles eran sus primeras sensaciones luego de su primer partido en suelo argentino y con público. Sobre todo después de haberse ido del país cuando era tan solo un juvenil que se desempeñaba en las inferiores de Independiente.

"Mi primer partido en Argentina con nuestra gente desde que me fui de Independiente. Que emoción verlos" escribió el guardameta del Aston Villa, uno de los referentes más querido por el hincha argentino.