Emiliano Martínez fue noticia para los medios deportivos el día que puso el gancho para fichar por el Aston Villa por los próximos cuatro años, a cambio de 22 millones de euros transformándose así en el arquero argentino más caro de la historia.

Su nivel en la Premier League hizo que Lionel Scaloni lo convocara para ser titular en lugar de Franco Armani, que en ese momento se estaba recuperando del coronavirus y su actuación ante Colombia por la Copa América, con el festejo desmedido pero muy gritado por los argentinos ante Yerry Mina en los penales, lo metió en el corazón de la gente.

Ni hablar de lo que sucedió días después en la final ante Brasil en el estadio Maracaná, en el que volvió a ser tan clave como el gol de Ángel Di María para que la Albiceleste vuelva a ganar un título después de 28 años.

El arquero marplatense viralizó la frase "Mirá cómo te cómo" y si bien para muchos se transformó en un meme o en un chiste, para Dibu es mucho más que eso, es una manera de vivir.

"Es algo que hago hasta con mis compañeros, no es que busco poner nervioso a los demás", le dijo a Olé. "Es mi manera de mostrarme activo", afirmó. Inclusive, aseguró, contó que hay imágenes suyas de chiquito en la que le hablaba a los rivales.

El momento en que Dibu Martínez le atajó el penal clave a Yerry Mina.

Martínez, que tuvo un paso por el Arsenal de Inglaterra, aseguró que no le importan las críticas que recibió por parte de la prensa cafetera y mucho manos las del ex árbitro Javier Castrilli, quién aseguró que tuvo una actitud antideportiva y que debió ser expulsado. "Me entró por un oído y me salió por el otro. Esto es fútbol, yo soy argentino y quiero ganar. Lo que hacía era porque veía una posibilidad, cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar. Yo veía eso", le contestó al "Sheriff".

La explicación sobre la pose sexual en el festejo

Dibu Martínez sostuvo que la pose sexual fue sólo una cuestión de juego y por lo que pasó a su largo de su carrera e inclusive confesó que le envió un mensaje a Mina, ex defensor de Barcelona, para pedirle disculpas.

"Yo le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte", comentó.

"Le escribí diciendo ´disculpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido´. Él me contestó todo muy profesional", concluyó sobre el tema.