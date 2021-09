Mavys Álvarez se hizo conocida en el mundo como "la novia cubana" de Diego Maradona. La adolescente de 16 años, a pesar de ser menor de edad, convivió dos años con el número uno del fútbol, durante su internación por su adicción a las drogas en Cuba. Obsesionado con su belleza, la llevó a vivir con él exponiéndola al alcohol, las drogas y la noche.

Mavys Álvarez y Diego Maradona se conocieron en Cuba cuando ella tenía 16 años.

Fue en el año 2001, durante el gobierno de Fidel Castro, que ambos se conocieron. Según contó la misma Mavys, iba caminando por la calle cuando un hombre le propuso conocer al astro del fútbol. Desde ese entonces, la joven pasó dos años de su joven vida compartiendo lo bueno y lo malo que rodeaba al "diez".

"Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Pero fue una experiencia más que tuve en la vida"

La joven tenía 16 años, y aunque su relación con Maradona no era aceptada por su familia, ella continuó adelante "por rebeldía" , contó.

Diego Maradona mantuvo una relación durante dos años con la entonces menor de edad Mavys Álvarez.

"Mi mamá no lo tomó nada bien. Tampoco mi papá. Pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tiene en cuenta el criterio de los padres. La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer. Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir", contó.

Maradona se encontraba internado en el centro de rehabilitación de La Habana para llevar adelante su tratamiento por su adicción a las drogas. En un viaje a Varadero, Carlos Ferro Viera, empresario y amigo de Diego, le presentó a una joven que vivía en la ciudad balnearea.

¿Quién era Mavys Álvarez cuando conoció a Diego Maradona?

La adolescente, de solo 16 años, era muy tímida, tenía novio, vivía con sus padres y su abuela. Por entonces, los ciudadanos cubanos no tenían permitido el ingreso a los hoteles turísticos como visitas, algo que cambió en 2008 con el gobierno de Raúl Castro. La joven llegó al hotel esperando conocer y cenar con el astro mundial del fútbol. Y así fue. Él, quedando encantado con su belleza, no fue la única vez que la vio.

Mavys Álvarez era una adolescente y vivía con sus padres cuando conoció a Diego Maradona en Cuba.

Al poco tiempo Mavys dejó a su novio de entonces para comenzar una relación con Maradona y fueron varios los kilómetros que hizo el astro para visitarla a su casa luego de ese primer encuentro.

Mavys tiempo después convivió en el Centro de Salud y hotel La Pradera junto a Maradona, pero ya como su pareja. Pasaban varias horas encerrados en la habitación y acudían a fiestas por las noches.

En uno de sus viajes a la Argentina, con la intención de no separarse de ella, Maradona hasta pensó en sacarla del país en una caja, debido a que los cubanos sólo podían viajar al exterior con una autorización especial. Algo que habría conseguido tiempo después, con la condición de que la joven regresara en no más de 20 días.

Diego Maradona y Mavys Álvarez mantuvieron una relación hasta 2004.

Poco y nada se sabía de ella en ese entonces. No había fotos ni registros, al menos en Argentina.

Maradona le organizó una fiesta en el Havana Club cuando ella cumplió 18 años y habría ayudado a la familia de la joven económicamente en varias oportunidades. La relación de Mavys con Maradona continuó hasta el 2004, aunque se sabe que él también veía a otras mujeres. Pero fue la aparición de Adonay Frutos, la mujer cubana que hizo sí público su romance, lo que provocó que la adolescente le ponga fin a la relación con el "diez".

El cariño entre ambos se mantuvo y volvieron a verse tiempo después en alguno de los tantos regresos de Maradona a Cuba.

Mavys Álvarez rompió el silencio sobre su relación con Diego Maradona

Luego de la muerte de Maradona y veint. años después de su relación, Mavys Álvarez rompió el silencio y dio por primera vez una entrevista a un programa de televisión en Miami, en la que contó su historia con el astro.

Mavys Álvarez después de más de veinte años, dio detalles de su relación con Diego Maradona en un programa de televisión.

En su relato, dio detalles de su conviviencia donde los celos, el alcohol, las drogas y las salidas hasta altas horas de la noche, fueron parte de su vida cotidianda durante los dos años de relación con el astro en la isla.

No se pierdan esta noche la segunda parte de la serie de entrevistas con la novia menor de edad de Maradona en #Cuba. Hoy con el tema de drogas y alcohol.

"Al cabo de estos años me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. No escogemos lo que nos toca vivir. Simplemente me dejé llevar", contó Mavys, ya adulta, a la televisión.

Mavys Ávarez dio detalles sobre su vida con Diego Maradona, el alcohol y las drogas, más de veinte años después.

"Él me cayó bien. Me deslumbró. Fue una relación consentida", dijo en sus declaraciones, aunque era menor de edad y sólo tenía 16 años cuando conoció a Maradona, quien entonces superaba los 40.