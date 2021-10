Lo simple es muy diferente a lo fácil, ya que este primer concepto puede no tener nada que ver con el segundo. Por ejemplo, Guillermo Francella (personificado en “Pepe” Argento) supo decir que “una idea simple, es tan simple como un vaso de vino con soda”. Retomando el concepto y en este caso, esa idea simple fue tan simple como realizar un álbum de fotos de Diego Maradona en Twitter.

La historia es la siguiente, dentro de pocos días el astro argentino hubiese cumplido 61 años, por lo tanto, se realizarán distintos homenajes. En el fútbol argentino, la Liga Profesional hará lo propio en todos los estadios en los que ruede la pelota. La lógica será simple, en el minuto 10 de cada partido, el colegiado detendrá el juego y comenzarán 60 segundos consecutivos de aplausos. Una vez terminada la ovación, el juez reanudará el juego con el famoso “pique”.

Maradona falleció el 25 de noviembre del 2020.

Esto no será lo único, ya que al unísono y en todas las canchas que cuenten con pantalla, se verá reflejada la imagen de Maradona sonriente, con la pelota en la cabeza y con la sigla “gracias Diego” y “1960-infinito”.

En el caso de la red social del pajarito, un usuario, seguramente fanático del “pelusa”, publicó el siguiente texto: “hola gente, ayúdenme y hagamos un hilo con fotos de Maradona para el Twitter”. Por supuesto que la gente se entregó completamente. No solo convirtió el tuit en viral, sino que añadieron decenas de imágenes.

Para muestra un botón, al momento de escribir esta nota, cuenta con casi 10 mil “me gusta”, 788 retuits y 68 comentarios, en su mayoría, fotos.

Diego Maradona pasó su último cumpleaños en la canca de Gimnasia, donde su equipo derrotó por 3-0 a Patronato.

Un año atrás, cuando llegó a las 60 primaveras, se vivió un hecho que muchos calificaron después como inadmisible. “El día de su cumpleaños Diego estaba bastante triste porque quería juntar a todos sus hijos. Lo había intentado en una comida, pero no salió como esperaba. A él los cumpleaños lo ponían mal. Todos los cumpleaños los preparativos había que hacerlos a escondidas. En ese cumpleaños en particular estaba muy triste. Fui a la habitación y le dije ‘mirá que no hace falta que vayas [a la cancha de Gimnasia por el comienzo del torneo oficial]’. El día del cumpleaños, cuando le dije esto, me dijo que no, porque tenía que hablar con [Marcelo] Tinelli y pidió que la camioneta lo esperara. ‘Entro, hago eso y me voy’, dijo.”, declaró Christian Maximiliano Pomargo, ex asistente personal, en el marco de la causa que investiga a quienes lo rodearon en el último tiempo.

Recordemos que en aquella ocasión, jugaba su dirigido Gimnasia contra Patronato, encuentro que terminó 3-0 a favor del “lobo” y que sirvió como regalo del plantel. En aquel momento, lo hicieron entrar a la cancha empastillado y fuera de sí, como luego se descubriría en las escuchas de la causa. “Va a ser un papelón, si te dice dos palabras coherentes, olvidate… es la gloria”, comentó en su momento el kinesiólogo Nicolás Taffarel, en diálogo con Leopoldo Luque.

Mirá las fotos de Diego Maradona que publicó la gente en Twitter