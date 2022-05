El pasado domingo Boca se consagró campeón de la Copa de la Liga, luego de derrotar a Tigre por 3-0. El encuentro se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba), frente a unas 35 mil personas alentando al “Xeneize”. Precisamente, entre semejante muchedumbre, se corrió el rumor de que una persona muy importante se las arregló para asistir: Diego Armando Maradona.

Aunque esto pueda sonar un tanto surrealista, lo cierto es que un usuario de Twitter compartió una imagen que sacudió a todos los fanáticos del “10”. El protagonista de esta historia es Juan, una hincha de Boca compró la entrada, viajó a Córdoba, subió las escaleras del estadio, encontró su asiento y “estacionó” ahí.

De pronto, una cara conocida se acercó y se sentó literalmente al lado. Al verlo, lo primero que pensó fue que se trataba del “pelusa”, pero luego recordó que esto era imposible. Sin embargo, su presencia se sintió como algo especial y compartió un mensaje en la red social del pajarito.

.

“Hoy estaba esta persona a unos metros mío en el Kempes. Me gusta creer que el Diez de alguna manera se las ingenia para estar presente, de la forma en que sea”, redactó el usuario y acompañó el texto con una foto del hombre en cuestión.

Por supuesto que no pasó desapercibido para la comunidad futbolera de Twitter y el posteo presume de 26 mil “me gusta”, 1.100 retuits y otros 614 comentarios, entre los cuales se destacaron los siguientes: “No puede ser real. Ja el Diego”; “El tipo vivía buscando parecidos”; “Automáticamente Guillote: ‘si, con Diego fuimos a ver la final al Kempes en mayo del 22… que recuerdos’"; “Tranquilamente podría ser Sampaoli”; “¡Elijo creer!”; “Te juro que se me puso la piel de gallina y se me escapó alguna que otra lágrima”; “Decime que tenía un reloj en cada mano”; “Este Diego calza 44” y “estoy re a favor de que eliminen de una buena vez el ‘boca de mi vida’ de la 12 y la cambien por cualquier canción dedicada al Diego. Está más que claro que nos trae suerte”.

¿Es Diego? La extraña presencia en la final entre Boca y Tigre

Boca con la mira puesta en la Copa Libertadores

Habiendo levantado la copa y finalizados los festejos, el equipo que comanda Sebastián Battaglia tiene un duro compromiso por delante. Resulta que deberá viajar a Colombia para enfrentar a Deportivo Cali, por la última fecha de su grupo en la Copa Libertadores.

Las opciones de Boca no son muchas, debe ganar para clasificarse a los octavos de final. Caso contrario, irá directo a parar a la Copa Sudamericana. El encuentro será el próximo jueves a 21:00 horas.