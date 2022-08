En medio de la era de internet, además de los usos básicos como buscar información, jugar en línea, e interactuar en redes sociales, de ellas se desprenden un sinfín de formas de ganarse un dinero extra.

Si bien muchas personas logran vivir de ello, como los influencers, es cierto que se presenta como una forma más accesible para obtener un adicional monetario haciendo algunas actividades que muy pocos conocen, pero que rinden y mucho a la hora de complementar un salario.

Es así que prácticamente cualquier persona puede generar actividades que le reditúen dinero, incluso en moneda extranjera. En el siguiente artículo, acercamos una modalidad muy sencilla, pero que funciona a la perfección para aquel que busca un dinerillo extra: completar encuestas.

A continuación, 10 sitios de las encuestas más utilizadas en Argentina, medios de pago y forma de utilizarlos de manera correcta:

Lifepoints

Es un sitio que se centra en los consumos de la gente mediante su opinión sobre diferentes productos o servicios. Funciona de la siguiente manera: por cada encuesta, la persona encuestada recibe puntos que luego pueden ser canjeados por dinero a través de Paypal o tarjetas de regalo.

Opinolandia

Funciona a través de tarjetas de Amazon y otras tiendas online. Las encuestas que solicita responder varían en su contenido y está disponible solo en Argentina.

Myiyo

Los encuestados deben responder preguntas de opinión sobre clientes específicos, y luego la plataforma entrega dinero de forma directa, en euros, y a través de un sistema de puntos (cada 1000 puntos es 1 euro y se entrega recién a los 20.000 puntos) y por medio de PayPal.

Yougov

Son encuestas de temáticas específicas como política, salud, consumo, entretenimiento, entre otros. Su funcionamiento se basa en que para poder cobrar los premios, se deben acumular 3000 puntos y elegir entre PayPal, Amazon Gift Card u otras tarjetas regalo.

Greenpanthera

Esta plataforma tiene la característica de que entrega u$s 5 a sus usuarios ni bien ingresan. Su sistema de recompensas funciona más bien recomendando al sitio que respondiendo encuestas (se recibe el 10% de las ganancias que hacen quienes ingresaron con el link recomendado).

Algunas plataformas pagan en moneda extranjera para responder encuestas.

The Panel Station

Los premios son regalos o dinero en efectivo; además de premios especiales por la recomendación del sitio a sus contactos.

Isurveyworld

Paga en dólares y el número de encuestas para realiza es relativamente bajo, aunque el valor por cada una resulta interesante: por registrarse otorgan u$s 5 y la remuneración por cada encuesta respondida oscila entre los u$s 0,50 y u$s 2.

Surveypago

Sus encuestas se basan en productos, servicios, sitios web, programas de televisión, revistas y anuncios, entre varios otros temas. Paga u$s 3,25 por cada cuestionario respondido y paga con tarjetas de regalo o mediante PayPal.

Toluna

Es considerada la mayor comunidad de respondedores de encuestas en el mundo. Sus medios de pago van desde PayPal, recargas para el celular, y tarjetas de regalo de distintas marcas y rubros.

Livra Argentina

Pertenece al grupo Ipsos y es una plataforma nacional. La misma paga con puntos por llenar cuestionarios online; que luego pueden ser canjeados por dinero en efectivo, tarjetas de regalo o tickets para los distintos sorteos.

Cómo canjear las tarjetas de regalo de Amazon

Con toda la información al alcance, y luego de decidir con qué plataforma comenzarás la aventura de responder encuestas por plata, la pregunta es ¿cómo canjear las tarjetas de regalo que otorga Amazon como medio de pago?

La primera de las formas es por medio de una venta en Mercado Libre. Se venden a aproximadamente $380 por cada dólar dentro de la tarjeta. Además, otros sitios para canjearlas son AirTM, Saldos.com.ar, Paxful (su servicio P2P) o Skrill. En las mismas podrás intercambiar la tarjeta por fondos en forma de criptomonedas que suelen tener el mismo valor que el dólar.