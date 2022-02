En Argentina, hay infinidad de frases y aforismos que remiten a Dios. Desde los populares “Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires” y “al que madruga Dios lo ayuda”, hasta la famosa broma que incluía al entrenador Carlos Bianchi, a quien acusaban de tener el celular del creador.

Sin embargo, en esta oportunidad, una divertida historia que se viralizó en las redes sociales fue bautizada con una leyenda del estilo.

En el marco de la aproximación del regreso de las clases a nivel universitario, la presencialidad parece haberle ganado la pulseada a la virtualidad. Recordemos que, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires anunció que todas las cursadas de este nivel educativo serán “presenciales en su totalidad”. En adición, se prevé que la Ciudad de Buenos Aires (CABA) siga un camino similar, quizás otorgando la posibilidad de cursar alguna que otra materia “desde casa”.

En este contexto, se dio una conversación en el grupo de WhatsApp de una comisión, en el que algunos estudiantes expresaron sus preferencias acerca de esta cuestión. “En mi caso prefiero que siga siendo virtual, ya que vivo con mis padres de 68 y 70 años de edad. Cada uno con una enfermedad de base. Y el virus sigue”, señaló uno de ellos. “Yo también pienso lo mismo”, adhirió otra persona con evidentes ánimos de esquivar las clases presenciales.

La captura se viralizó rápidamente en Twitter.

Acto seguido, un integrante del grupo que todavía no había emitido opinión, sorprendió a todos al escribir lo siguiente: “Buenas tardes compañeros, yo probablemente no continúe. Cobré una pequeña herencia y probablemente ya no voy a tener que trabajar en mi vida. Mucha fuerza para los que continúan”, reveló.

El posteo no tardó en hacerse viral en Twitter

Uno de los participantes decidió capturar la pantalla del “chat” y subirlo a Twitter, en donde no tardó en volverse viral. Bautizó la publicación con un “Dios si tiene sus favoritos”. Para muestra un botón, al momento de escribir esta nota, el posteo cuenta con 80 mil “me gusta”, más de 3.400 retuits y 910 comentarios.

Precisamente, entre estos últimos se destacaron los siguientes: “ese es el mensaje que quise enviar toda mi vida”; “no lo culpo, yo haría lo mismo”; “¿me pasan porfa el número del que cobró la herencia? Es para un trabajo práctico”; “en otras familias se heredan estancias... en la mía síndromes y dolencias”; y “por favor, hay que ser inteligente. En vez de gastarlo todo, invertí un poco”.