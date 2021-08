El dólar oficial cerró este viernes en $102,53 en promedio, con una suba de 17 centavos en relación con su cotización del pasado jueves y un incremento de 23 centavos en la semana, con lo cual acumuló una ganancia de 0,22% desde el viernes pasado.



Por su parte, en el mercado informalel dólar "blue" avanzó cuatro pesos, a $182 por unidad, con lo que en los últimos cinco días sumó $4, equivalente a un aumento de 2,24%.



Además, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cede 1,7%, a $ 168,28, mientras que el MEP asciende 0,3%, a $ 170,20, en el tramo final de la rueda.

.

Mientras que en el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó un incremento de cuatro centavos respecto a la víspera, en $ 97,11, mientras que en la semana avanzó 21 centavos (0,22%).En tanto, el-contemplado en el-, marcó un promedio de $ 133,29 por unidad; y con el anticipo a cuenta delde un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 169,17.Según fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada con un saldo positivo de alrededor de US$ 51 millones por su intervención en el segmento mayorista.Por último,, analista de mercado y operador de PR Corredores de Cambio, señaló que en la semana el BCRA totalizó compras por unos US$ 63 millones y en agosto “lleva acumulados unos US$ 179 millones de compras netas en el mercado de cambios”.