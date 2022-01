Este domingo, una triste noticia conmocionó a la provincia de Misiones. Este sábado, un bebé de tan solo cuatro días de vida murió por coronavirus y se transformó en la víctima más joven de la provincia y del país. No habían podido vacunarlo al tener menos de tres años.

Según informaron las autoridades sanitarias locales en su último parte médico, el pequeño falleció a causa de una falla multiorgánica en el Hospital Samid de Eldorado. La mamá, quien es oriunda de Puerto Iguazú, todavía se encuentra internada tras el parto y transitando la enfermedad.

El pequeño de tan solo cuatro días de vida falleció de coronavirus este sábado (Ministerio de Salud Pública).

Funcionarios del área sanitaria creen que fue ella quien contagió al pequeño, ya que los resultados de sus estudios todavía estarían arrojando positivo y la mujer no se había vacunado. No precisaron si forma parte de los denominados grupos antivacunas o si tuvo alguna otra razón para no hacerlo.

El bebé, quien había nacido prematuro, presentó fallas cardíacas y renales a poco de nacer. Se trata del sexto caso de fallecimiento pediátrico de Misiones a causa del Covid, y sería el primero en el que el contagio se hubiera producido a través de la madre.

Explosión de contagios de coronavirus en menores de edad

La provincia está experimentando un pico de casos y esta semana sumó un récord con 12 fallecidos en un día. Entre ellos, el número de chicos contagiados en Misiones ha crecido exponencialmente en las últimas semanas. Es por ello que desde el Ministerio de Salud Pública instan a la gente a que completen los esquemas de vacunación a fin de conseguir una inmunidad de rebaño que proteja a los menores de tres años a quienes todavía no se puede vacunar.

El primer caso letal se produjo la semana pasada en una nena de siete años de Oberá quien no había sido vacunada por decisión de los padres. Días después, murió un nene de cuatro años que era ciego, pero que no presentaba comorbilidades. A ellos se sumó un bebé de dos meses de la zona de Dos de Mayo quien también había nacido prematuro y pese a que tenía todos los controles médicos murió luego de que el coronavirus complicara un cuadro de neumonía, falleció.

Los otros casos correspondieron a un pequeño de un año de la zona de Puerto Piray quien tenía Síndrome de West y el otro, quien hasta el momento era el más joven en fallecer a causa de la pandemia, un bebé de tan solo 33 días quien tenía un síndrome neurológico grave.