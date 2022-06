Los rumores que indican que Duki y Emilia Mernes están separados no le cayó para nada bien al cantante de trap autor de "No me conocen". Hace unas semanas, el artista había sacado las fotos que tiene con Mernes de su cuenta de Instagram. Esta acción generó revuelo y toda clase de sospechas por parte de los fanáticos.

Para poner un poco de paños fríos al asunto, ahora Duki escribió fortísimas declaraciones en Twitter. Si bien intentó refutar los rumores de separación, lo cierto es que tampoco lo dejó muy en claro, ya que no habló de por qué había quitado las imágenes de su pareja de las redes. Aquello que se entendió completamente fue su enojo con respecto a que las demás personas "se metan" en su relación con la cantante, con la que está de novio hace varios años.

El artista, que es conocido por su hit "Si quieren frontear", comenzó su hilo de Twitter de forma "picante": "Dice ke no es celosa, pero bueno...". Tras ese tuit, la publicación obutvo 45 mil "me gusta" y cientos de comentarios al respecto.

O tal vez emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chicho que vemos ahi) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación , con Emilia vivo todo los días 24 hs al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen mas, realmente nos afecta. https://t.co/skxMDdK1qw — SuperSangreJoven (@DukiSSJ) June 22, 2022

"O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chicho que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación. Con Emilia vivo todos los días, 24 hs al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta", confesó luego el trapero autor de "Antes de perderte", ya en tono molesto y algo dolido por los rumores en las redes sociales.

En la ametralladora de tuits, el cantante demostró aún más su enojo y espetó: "No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta, quiere y acompaña. Que es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son".

Además, se lamentó por el hecho de que quienes opinan no ven cuanto les "afecta" emocionalmente. "Lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuanto molesta, medios de noticias, gente de por ahí opinando, vivan y dejen vivir".

El tuit que hartó al trapero

Según citó Duki, el tuit que le sirvió como disparador para romper el silencio fue el de la usuaria @badgyaltom, quien había publicado un video de Mernes en la fiesta Bresh de Madrid junto a un DJ y productor de Sony. En las imágenes se la puede ver bailando alrededor de cientos de personas.

"En TikTok descubrieron que Emilia Mernes le estuvo apoyando el cul... a un chabón en la Bresh de Madrid toda la noche, jajaja, Pobre Duki, re cornudo es", escribió la fanática en su cuenta de la red social del pajarito. Además, agregó en el hilo: "Ya lo había hecho anteriormente con otro novio, tremenda Emilia Mernes".

