Hace años que Julieta Prandi, conocida modelo argentina, se encuentra en una intensa lucha judicial contra su ex marido y padre de sus dos hijos por el régimen de visitas de los menores. Este viernes, el juez a cargo de la causa emitió un fuerte revés judicial que puso a la madre en jaque.

Según informó Carlos Monti desde la pantalla del Trece, el comunicado procuraría restituir el vínculo de Roco y Mateo con Claudio Contardi, su padre: "El juez intimó a la señora Julieta Prandi a dar estricto cumplimiento a partir de la presente, al régimen de comunicación vigente entre el progenitor y el niño", leyó el panelista.

.

"Lo que dice el juez es, 'permití que el hijo menor se revincule otra vez con el padre porque caso contrario te lo saco'. Me llamó la atención. Le debe haber caído como un baldazo de agua fría. Se la intimó a fomentar el contacto y la re vinculación de los menores con el papá ya que, de no ser así, se le podría quitar la tenencia", explicó.

La situación es angustiante tanto para la madre, que hace tiempo denunció a su ex pareja por violencia de género, como para los hijos, que ya fueron retirados del colegio y de su propia casa por el hombre, sin autorización y a pesar de las condiciones actuales de la causa. La modelo se mostró muy preocupada, y deberá resolver estas medidas en los días que quedan de Tribunales, que entra en feria judicial el 30 de diciembre.

El calvario de Julieta Prandi y sus dos hijos

Julieta Prandi estuvo casada con Claudio Contardi por 8 años.

En marzo de este año, la modelo argentina se animó a discutir públicamente los detalles de la dura situación que ella y sus hijos atravesaron a causa del padre: "Yo me fui (de su casa) en febrero de 2019, pasaron ocho o nueve meses hasta que Mateo habla. Ahí me entero que desde que yo me había ido y él había metido en mi casa a una mujer, Cinthia, que es su pareja, pero que mis hijos tenían que decirme que era la niñera", relató en diálogo con Infobae.

"Esa mujer a su vez tiene una hija de 12 o 13 años, que dormía con mi hijo en la misma cama, y a Rocco, el más chiquito, lo metían en la cama matrimonial entre él y su novia. Cuando hablaban por teléfono no podían decirme lo que estaba sucediendo y, por supuesto, el padre digitaba lo que tenían que decir. En la casa, tenían que referirse a mí como 'la putita'", continuó.

A principios de octubre de este año, la modelo volvió a denunciar a su ex marido, esta vez por retirar a uno de sus hijos de su casa sin permiso. "Si quiere que se lo devuelva, que me mande a la policía", le habría dicho el empresario a la niñera que estaba en el hogar en el momento que retiró al menor de edad. Según se conoció, el incidente había sucedido luego de que Prandi presentara una apelación a la decisión del juez de permitir que los niños se queden a dormir en la casa de Contardi.