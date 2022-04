Tras la emotiva presentación de Francisco Fernández, hijo del presidente de la nación y Fabiola Yañez, el primogénito del mandatario, Tani, publicó un mensaje en Twitter para darle la bienvenida a su hermano y allí, aseguró que cuidará al pequeño “de esta mierda de gente que solo odia”.

En su posteo en la mencionada red social, Tani afirmó: “Lo que sí me gustaría enseñarle a mi hermano es que la gente va a ser mala con él como lo fueron conmigo sin motivo, pero que va a estar todo ok porque yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber qué es el odio”.

El posteo de Tani Fernández ( Twitter).

En tanto, este jueves Fabiola Yáñez fue dada de alta tras el nacimiento de su bebé y presentó públicamente a Francisco junto a Alberto Fernández. Después de tres días en el hospital, la primera dama aseguró que “todo salió muy rápido y perfecto”.

Por su parte, el mandatario dijo: “La llegada de Francisco es un oasis en un momento tan difícil que nos toca vivir”.

Presentación de Francisco Fernández

El Presidente y la Primera Dama presentaron a Francisco, el primer hijo de la pareja y en la puerta del Sanatorio Otamendi, donde nació hace tres días, en la madrugada del lunes, posaron para las cámaras y difundieron un breve mensaje.

“Es una alegría enorme porque todo salió muy rápido y perfecto, mejor imposible. Está sanísimo y estamos muy felices”, anunció la periodista sobre el estado de salud del pequeño y también dando detalles del parto.

.

Además, le agradeció a todo el equipo médico presidencial y del centro de salud. “Nos contuvieron y estuvieron al lado nuestro en cada momento”, expresó.

“Muchas gracias a todos por acompañarnos, es un momento de mucha felicidad en el sanatorio”, dijo Fernández. “Hice venir a mis colaboradores aquí porque quería acompañar a Fabiola. Eso es lo que tenemos que acostumbrarnos los hombres de acompañarlas a ellas”, agregó.

Alberto Fernández: sin agenda

Desde el nacimiento de su hijo, el Presidente suspendió toda su agenda oficial, ya que no estuvo en la Casa Rosada ni mantuvo reuniones en la Quinta de Olivos. Se instaló en la clínica con su pareja y su hijo, que según información oficial, evolucionaron sin complicaciones durante esta semana.

“Yo ahora lo que tengo que pensar es en los cambios de pañales”, había dicho Fernández el lunes, cuando fue consultado sobre posibles cambios en el gabinete durante una entrevista con Radio 10.