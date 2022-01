Diego "Chavo" Fucks es un periodista deportivo que estamos acostumbrados en las principales señales deportivas de nuestro país. Por otra parte, su compañero de la señal internacional de noticias ESPN, Marcelo Benedetto, también es conocido por sus históricas coberturas en los campos de juego. Pero, ¿por qué estamos hablando de ellos? Ambos protagonizaron un tenso cruce televisivo que se hizo viral.

"Hoy en ESPN y Star+ continúa la segunda ronda del Australian Open. Schwartzman juega contra O'Connell y Sebastián Báez enfrenta a Tsitsipa (es Tsitsipas). Nunca me toca Pérez, ¿No?", lanzó Fucks un tanto ofuscado sobre su furcio. A lo que Benedetto complementó: "Es el número 4 del mundo" y el "Chavo" lo interrumpió de muy mala manera: "Si, ya sé. Me explica, dale explicale a la gente también, esa es tu cámara".

"El tema es que nosotros somos un vehículo, y Báez es uno de los futuros mejores jugadores de tenis de la Argentina", arremetió Benedetto. En contraposición, Fucks, en tono sobrador, respondió: "Sé todo, me gusta el tenis. Además, te digo, Tsitsipa (lo dijo mal nuevamente) cuando era chico venía a mi casa y comíamos asado". Así, no solo no asumió su error, sino que se lo tomó con gracia y cargó a un compañero de programa que dio un dato relevante.