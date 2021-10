El Turco Naim se expresó sobre la relación que mantiene desde hace años con Emilia Attías y reveló detalles desconocidos sobre su vínculo con la actriz. En su descargo, el humorista ex VideoMatch con Marcelo Tinelli, habló sobre las nuevas maneras de llevar adelante relaciones amorosas y dio a conocer si estaría dispuesto a abrir su vínculo con la protagonista de Casi Ángeles.

“Nosotros llevamos 16 años y no ha habido infidelidades. Por lo menos descubiertas. Ahora, qué sé yo. Tampoco somos unos fanáticos que nos estamos persiguiendo. Somos parte de otra generación. Por ejemplo, hoy Emilia está creo que en Salta. Y yo estoy acá con mi hija. Pero no estamos pendientes todo el tiempo de dónde está o a dónde fue el otro. Desde ese lado, es libre”, comenzó diciendo el actor.

Sobre si perdonaría o no una infidelidad, dijo: “No sé si no perdonaría una infidelidad, tal vez puedo llegar a perdonar. No sé... Lo que no hago es verlo como algo genial y decir ‘¿esta noche salís con este’. A lo mejor estoy diciendo una burrada y alguien piensa que soy un cavernícola”.

¿Qué dijo sobre su salida del programa de Tinelli?

En otro momento del reportaje, el Turco Naim se refirió a sau salida de Showmatch y dejó en claro que se dio en el momento en que Tinelli se alejó del humor y se abocó a los escándalos mediáticos.

“Cuando Marcelo dejó de hacer humor y arrancó con El Bailando fue el momento en el que yo me fui, porque no me sentía muy cómodo estando sin hacer nada en un programa. Realmente agradecí muchísimo los años que pude aprender y trabajar. Me fui de una manera muy feliz con él”, lanzó.

“Pero yo no me sentía cómodo en el rol que me tocaba, porque no es el rol que a mi me gusta. Yo necesito formar parte de otra estructura, que era la que estaba antes. No me molesta festejar un chiste o aplaudir, lo puedo hacer, pero me queda corto a mi. Yo tengo una necesidad innata de estar adelante, de estar actuando. Y me fui con la mejor”, finalizó.