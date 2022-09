El abogado Juan Pablo Fioribello habló en Crónica HD sobre el ataque a Cristina Kirchner. El letrado se expresó luego de que la vicepresidenta solicitara ser querellante en la causa por intento de magnicidio.

"No se trata de un simple loquito. Hay varios indicios, que maneja la jueza María Eugenia Capuchetti, que está disponiendo medida tras medida, que nos dan varias muestras de que hay un grupo mal organizado", manifestó Fioribello, quien también los tildó de "cuatro de copas".

Asimismo, el letrado habló de la condición por la que fue imputado tanto Sabag Montiel, como a Brenda Uliarte. En ese sentido, también destacó que se trata de un "grupo que intentó cometer esta locura".

En horas de la noche, de este martes, también dialogó con Crónica la vecina de Cristina, Ximena de Tezanos Pinto. Ella le alquiló una habitación de su vivienda a la abogada Gladys Egui, de la organización Revolución Federal.

La misma de la que forman parte los tres imputados por el intento de atentado. Sabag Montiel, Uliarte, y una amiga de esta última: Agustina Díaz. "Un periodista, de muy mala fe, me preguntó si iba a dejar entrar a un asesino en mi casa. Si yo dejo ingresar a un asesino es problema mío. Yo no me tengo que hacer cargo de la vida de la Vicepresidenta", aseguró