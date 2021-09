"¿Quién es el guionista de este país?", "En Argentina no te aburrís nunca", "No cambio vivir en este país por nada", son tan solo algunas de las frases más comunes que surgen en el universo de las redes sociales cada vez que algún bizarro o divertido acontecimiento ocurre en nuestro territorio -cosa que ocurre muy a menudo-. En las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se llevaron adelante este domingo, de cara a las Elecciones generales del 14 de noviembre próximo, no fue la excepción.

Desde las primeras horas de esta jornada sufragista, el país ha sido testigo de los momentos más insólitos: gente disfrazada de "Covid" y de "carpincho" para ir a votar, un prófugo con pedido de captura detenido por presentarse como autoridad de mesa, una electora fallecida tras ser atropellada a la salida de una escuela, y mucho más.

.

Pero esto no es todo: a estas increíbles escenas que recorrieron las redes sociales de punta a punta, se le suma otra divertida situación vinculada a las nuevas medidas de prevención y sanidad por la pandemia del coronavirus dispuestas por la por Dirección Nacional Electoral del Ministerio de Interior y el Ministerio de Salud de la Nación.

Los organismos públicos dictaminaron que para estas elecciones, para poder ejercer el derecho al voto, los ciudadanos deberían acercarse a la escuela asignada con el barbijo correctamente colocado, mantener una distancia prudente para evitar aglomeraciones, y también sugirieron, entre otras cosas, llevar una lapicera y una plasticola personal para sellar el sobre y firmar.

Un votante de la localidad bonaerense de Tigre apareció disfrazado de carpincho, el roedor que sumó una enorme popularidad y cariño en las últimas semanas en las redes.

A raíz de este pedido, a un avivado argentino se le ocurrió vender en la entrada de una escuela a 250 pesos un paquete con una reconocida marca de plasticola, una lapicera y un alcohol en gel. Esto se dio a conocer a través del posteo de un joven twittero, que compartió una foto del "pack covid" para estas PASO 2021 con la siguiente leyenda: "El argentino no conquista el mundo por que duerme la siesta".

El argentino no conquista el mundo por que duerme la siesta pic.twitter.com/74fiConxHL — Ⓜ️ati Smith (@Trumperizar) September 11, 2021

.

Esta publicación cosechó en pocas horas casi 40 mil "me gusta" y cientos de elogios para el creativo emprendedor, que no perdió la oportunidad de hacerse unos pesos con este necesario paquete, que de todos modos, no fue estrictamente solicitado en las escuelas, según varios testimonios de votantes.