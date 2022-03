El pasado jueves Alejandro, el churrero rosarino, quien se hizo conocido en el país por su increíble parecido con el jugador de la Selección Argentina Ángel Di María, fue noticia por un hecho dramático.

El incidente ocurrió mientras el vendedor ofrecía su producto en el barrio Acindar, Rosario.Al pasar en su bicicleta se le cayó encima un árbol en medio de un temporal. Gracias a una cámara de seguridad de la vía pública, quedó registrado el momento.

Por suerte, el vendedor de churros no sufrió ningún tipo de lesión en el cuerpo ya que pudo ver cuando el árbol iba a caerse y se desplomó encima de su bicicleta en la parte de atrás.

El momento en el que se caía el árbol encima del vendedor de churros.

El hombre que se hizo famoso gracias a que las cámaras de El Tres lo mostraron por su similitud con Di María, fue interrumpido en su trabajo alrededor de las 15:30. Según se pudo ver en el video, uno de los árboles de la vereda por la que pasaba el churrero, se quebró ante una fuerte ráfaga de viento que avisaba de la tormenta en la ciudad.

Alejandro necesitó de la ayuda de los vecinos que lograron ver que su medio de transporte quedó atrapado abajo del árbol.

El parecido de Alejandro con Di María

Después de su brillante participación en la Copa América del año pasado, Di María fue noticia por la aparición del churrero que es idéntico a él. Cuando salió en uno de los medios locales, su imagen se volvió viral y la gente no podía creer que se tan parecido al jugador del PSG.

"Yo no digo que me parezco pero la gente sí", contó Alejandro en diálogo con Rosario 3.

Alejandro, el churrero de Rosario.

Alejandro dijo que no conocía al jugador, hasta que un chico que le compró churros comenzó a llamarlo “Fideo”. “Desde ese momento, todos me llaman Di María o Fideo”, dijo el churrero en su momento.

La gente que lo conocía solía hacerle mención sobre su parecido pero, después de la consagración del título de la Selección en el Maracaná, Alejandro contó que la venta de su producto subió mucho más.

“Hace mucho tiempos unos chicos me dijeron que me parecía al Fideo, yo pregunté quién era y ahí me dijeron, yo no lo conocía, algunos hasta me han pedido autógrafos", expresó el rosarino.