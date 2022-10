El ex futbolista de la Selección Argentina, Oscar Ruggeri, salió al cruce de manera inesperada contra la ex Ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, en respuesta al video viral donde se la ve paseando en una Apple Store de Nueva York. Fiel a su estilo, el ex defensor reaccionó indignado por su viaje a los Estados Unidos, cuando en una entrevista, la economista aclaró que "el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo".

Pese al corto período que estuvo al frente del organismo nacional, a Batakis le alcanzó para ser recordada por una frase que despertó polémica. Para entender el contexto, la ex funcionaria accedió a una entrevista y sostuvo que uno de los motivos de la escasez de dólares en las arcas del Gobierno, tiene que ver con "las compras en el exterior" de los argentinos. Además, la economista afirmó que la moneda estadounidense debería ingresar "al sector productivo", y esa falta provoca "un daño en el futuro de los argentinos".

Este miércoles, en el programa deportivo que se transmite en la señal de ESPN, Ruggeri trajo a la mesa de conversación lo que había manifestado Batakis tiempo atrás. Comparando una cuestión relacionada con los jugadores de fútbol, lo vinculó directamente con la política: "no son como estos que juran...por la Patria, por Dios...", imitando la señal de juramento de un funcionario cuando asume un cargo político. "Si juraran por Dios, no queda ni uno", disparó.

"La Batakis me put** porque me fui a Inglaterra", lanzó inesperadamente el ex futbolista por la frase principal de la economista que desató la polémica. En su discurso, con un tono acongojado, planteó que su viaje lo posicionaría "en contra el tema de los trabajadores y del dólar", como lo había expresado la actual presidenta del Banco Nación.

El ex deportista se irritó más cuando la vio "sentada en Nueva York", tal como plasmó el video viral que recorrió las redes sociales en el que se la ve paseando por una Apple Store, la tienda donde se venden los lujosos celulares IPhone y otros productos electrónicos. "¿Me dicen a mí y lo hacen ellos, ¿Cómo es?", continuó indignado su testimonio, a lo que sintetizó que las órdenes deberían ser "para todos por igual".

¿Qué respondió Batakis sobre su viaje a Nueva York?

Conocido el video viral, donde los usuarios de las redes sociales especularon con una posible compra del nuevo iPhone 14 u otros productos de la empresa que cotizan en dólares, desde el Banco Nación presidido justamente por Batakis, aclararon que “no hay ningún misterio" y que "no compró absolutamente nada”.

Desde su entorno constataron que la presidenta de la entidad financiera sólo entró al local neoyorquino para conocer la tienda y sus productos, y además, para resguardarse de la intensa lluvia que condicionó su día de paseo.