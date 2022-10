El presidente comunal santafesino de Villa Saralegui, Walter Sola, habría atacado a golpes y patadas al cuñado del diputado nacional por Avanza Libertad José Luis Espert quien terminó con un traumatismo de cráneo, luego que este reclamara por la remoción de una tranquera de su campo.

El ataque que ya fue denunciado ante la Justicia tuvo lugar el lunes pasado, cuando el familiar de Espert identificado como Leonardo González Kees fue testigo de como la maquinaria de la municipalidad sacaba la tranquera de su campo sin previo aviso. Ante este panorama fue a realizar el respectivo reclamo a las autoridades.

Al llegar a la oficina fue recibido por Sola pero de las quejas pasaron a los insultos y luego a la violencia física. González Kees sacó su celular para filmar la presunta agresión de Sola lo que fue aún peor, ya que al ataque se sumó el hijo de Sola y luego de arrebatarle el teléfono lo empezaron a golpear.

Leonardo González Kees luego de ser atacado a golpes (Gentileza de @AlberdianoArg).

“Fui a hacerle un reclamo, pero jamás pensé que se iba a desencadenar. Me tiró el celular y recibí una feroz golpiza. Tengo patadas en el cuello y la oreja”, relató González Kees durante una entrevista con el programa local Ahora Vengo.

Según relató, el funcionario público lo arrojó al piso, donde le dieron patadas mientras lo amenazaban “Te vamos a hacer cagar y si subís el video sos boleta”, le habría dicho.

Un efectivo de las fuerzas de seguridad lo sacó al damnificado del lugar en un patrullero.

“Tengo la imagen de esta persona con su puño levantado para pegar al vidrio”, añadió González Kees sobre el momento que vivió cuando ya se encontraba adentro del móvil policial. El hombre herido fue asistido en el “Hospital Dr. Juan O. Lanza” de la ciudad de San Justo, donde le diagnosticaron traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento.

Qué dijo el presunto agresor

Por su parte, el presidente comunal rompió el silencio y habló sobre lo sucedido. En diálogo con Aire Digital precisó que se hicieron varios pedidos mediante notas para que González Kees colabore con la apertura del camino. “Quisimos hablar, pero con este muchacho no se puede. Es muy agresivo. Desde el primer día que entré a la comuna viene ofreciendo tiros”, reveló. Asimismo, el titular del Ejecutivo de Villa Saralegui dijo que se lo intimó al productor para que quite la tranquera, pero no tuvieron los resultados esperados. “No tiene intención de liberar el camino”, aseguró.

El conflicto entre ambos vendría de vieja data, ya que según sostuvo González Kees, los productores de la zona realizaron varias denuncias contra él por los excesivos aumentos de impuestos que lleva adelante la gestión comunal sin respetar la ley.

“Hace más de 50 años que estamos en la zona. Villa Saraelgui es un distrito de 100 mil hectáreas donde se viene dando un aumento de tasas y los productores nos unimos, e hicimos presentaciones en la legislatura”, explicó González Kees.

No obstante, puntualizó "en la comuna no hay presentación de balance ni rendición de gastos como lo indica la ley”.

En ese contexto, la hermana del productor y esposa de Espert utilizó sus redes para manifestarse sobre el ataque. “Es mi hermano. Labura de sol a sol, produce y apuesta a diario a la empresa familiar, al país. El agresor, un parásito de la política. Los valores en este país están totalmente subvertidos. Naturalizarlo es rendirse. No va a pasar”, escribió. Cabe destacar que el diputado nacional por Avanza Libertad ya había denunciado públicamente a Sola, aunque no había obtenido respuesta.

El comunicado de la Sociedad Rural de Santa Fe

La Sociedad Rural de Santa Fe, de la que González Kees es miembro, manifestaron su más “enérgico repudio” a las agresiones y amenazas efectuadas por el presidente comunal.

“Como productores agropecuarios consideramos inéditos y gravísimos los hechos que son de público conocimiento, donde un ciudadano, circunstancialmente productor agropecuario, acudió a la Comuna – ámbito apropiado- a pedir explicaciones por el accionar de la misma y recibió como respuesta una golpiza con modalidad patoteril y amenazas de muerte por parte del Presidente Comunal citado y su hijo, aparentemente también miembro de dicha Comuna”, indicó la Rural en un comunicado.

“No se trata de un hecho aislado, pues hace tiempo los productores de dicha jurisdicción son víctimas de este Presidente Comunal que hace abuso de sus potestades tributarias y discrecionalmente fija montos de tasa rural excesivos y vulnerando la legalidad, sin rendir cuentas, menospreciando los derechos de los contribuyentes, creyéndose dueño del distrito y olvidando que no es más que un mero funcionario público, con obligaciones”, advirtieron.