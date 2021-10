Tras la confirmación del romance entre Florencia Vigna y Luciano Castro, la flamante pareja dio su primera nota juntos y el actor reveló cuál es el tierno apodo que le dice a su novia de 27 años.

"Convengamos que nosotros lo quisimos. No vinimos a chapar a un gimnasio o al río porque somos boludos, que quede claro. No nos descubrieron", aclaró Castro en una nota que le hizo la periodista Maite Peñóñori para el programa “Los Ángeles de la Mañana”.

Cuando la periodista le preguntó a Castro cómo se dicen entre ellos en la intimidad, el novio de Vigna contestó: "Es una genia la China’” y admitió, entre risas, que le dice “Alberto” a Flor. Además, Peñóñori le preguntó si Florencia le decía "Cristina" a Castro, por lo que ella confesó que en realidad le dice “Elsa”, a modo de broma.

Con respecto a si la relación ya tiene la etiqueta de noviazgo, la exparticipante de ShowMatch La Academia 2021 sostuvo que “los rótulos van viniendo solos”. “Yo lo quiero un montón. Lo que decimos los dos es que es re lindo sentirse como un adolescente y que pase lo que tengo que pasar. También es lindo decir lo que te pasa en voz alta", continuó.

.

Por su parte, Luciano admitió que se cuidaban en no mostrar la relación, ya que no sabían “si esto tenía un futuro” y recién decidieron revelar su romance cuando pasaron “dos meses”.

Con respecto a cómo empezó el romance entre Flor Vigna y Luciano Castro, la bicampeona del Bailando por un Sueño dijo: “Nos empezamos a conocer y estábamos de una casa para la otra. Dijimos que había que relajarnos, que no había por qué esconderse”.

Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron su relación.

Flor Vigna había sido convocada para actuar en una serie con Castro, y él admitió que fue en ese momento donde se sintió atraído por ella. "Sabíamos que íbamos a estar juntos y fue como una excusa para empezar a hablar", declaró la actriz. "Fue medio como mi chamuyo en realidad", admitió Castro, risueño.

"Íbamos a compartir una serie que al final ella no la va a hacer por su proyecto musical. Usé ese artilugio. 'Ah, ibas a hacer la serie', y en realidad no me importaba. Después pedí su contacto, la llamé y acá estamos", indicó Luciano con respecto a sus primeras conversaciones con Vigna. "Me costó encararla porque estaba seguro de que no me iba a dar bola, le puede pasar a cualquier chico con cualquier chica", confesó.

.

En tanto, el primer flechazo entre ambos fue en el gimnasio "haciendo un ejercicio de glúteos", confesó la bailarina, cantante y modelo.

Por último, Luciano Castro, como su novia, Flor Vigna, felicitaron a la periodista por haberlos “descubierto”. “Muy linda investigación, Maite”, dijo el actor de El Trece, mientras que Vigna expresó: "Qué guacha, ¡nos descubriste".

La entrevista en la que confirmaron Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron su romance