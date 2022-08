Una joven realizó una fiesta con la temática "color rosa" para su cumpleaños número 18 y decidió invitar a todos sus amigos. Sin embargo, quedó sorprendida cuando no fue nadie y tuvo que celebrarlo solo con su familia.

Pilar Armijo vive en la localidad de Aldao, en Santa Fe, y decidió celebrar su cumpleaños el viernes 5 de agosto. Muchos invitados ya le habían avisado que "no podían" asistir, pero ella no les creyó porque durante ese mismo día vio que publicaron historias en la red social Instagram pidiendo recomendaciones sobre dónde salir esa noche.

La cumpleañera estalló del enojo y decidió publicarlo en Twitter: "Hoy festejaba mi cumpleaños y estoy viendo historias de mis invitados que no podían venir subiendo si sale wana o gull (dos boliches de Santa Fe) o la con*** de sus hermanas pedazo de forros, nunca más", escribió. El posteo se hizo viral y recibió varios comentarios.

La mayoría de los usuarios de la red social del pajarito le brindaron apoyo y hasta le contaron situaciones similares que tuvieron que pasar. "Gente que hace esas cosas, no son verdaderos amigos. Generalmente, te usan para su beneficio", "Es cuestión de educación. El boliche está siempre, un cumpleaños es importante para la persona que te invita", "Me pasó. Ninguno de mi grupo vino y ni siquiera avisaron. Después subieron fotos en boliches y una hasta viendo la serie de Luis Miguel".

Otras personas indicaron no estar de acuerdo con la protagonista y decidieron responderle con sus opiniones. "¿Y si tratan de normalizar el no ir a cumpleaños aunque estemos invitados? Si no me pinta no voy y listo", "Hay que dejar de darle tanta importancia al cumpleaños, no es más que un día de fumarte saludos, situaciones incómodas y hasta en tu caso decepciones", escribieron.

Cómo fue el festejo del cumpleaños de Pilar

La joven celebró su cumpleaños con su familia y, por la repercusión de su anécdota, decidió mostrarlo en las redes. "Se perdieron un cumple rosa muy hermoso, por suerte tengo una familia hermosa que me acompaño", escribió.

La celebración de cumpleaños "rosa" de Pilar Armijo.

Subió varias fotos en la que confirmaba que todo cumplía con la regla del color elegido para la celebración, desde el vestido que llevaba puesto hasta los globos, la torta e incluso las empanadas. Esto último fue lo que sorprendió a algunos usuarios que vieron la publicación de Twitter. Uno, por ejemplo, bromeó con la foto usando el famoso meme de Bob Esponja: "Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura... QUÉ ES ESO".