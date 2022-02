Este jueves, en el día del cumpleaños número 64 de Silvia Süller, se difundió en las redes sociales un video de un debate que protagonizó hace tres décadas en donde se la puede escuchar con un discurso feminista, que en ese momento iba en contra de la idiosincrasia de gran parte de la sociedad.

Si bien las nuevas generaciones la conocen en su faceta de mediática, muchas veces ligada al mundo de lo bizarro, la vedette demostró que en su juventud tenía un pensamiento muy progresista ligado a los derechos de las mujeres.

omg la suller la primera feminista �� pic.twitter.com/iVhkfjUkuG — tomitodo (@tomialll) February 10, 2022

Fue a comienzos de los años 90, en el marco del programa "Memoria", conducido por Chiche Gelblung, que convocaron a un grupo de chicas del ambiente artístico para que debatiesen en vivo sobre diversos temas. Pese a que esto tuvo lugar hace alrededor de 30 años, Silvia sorprendió con su opinión. "La mujer fue siempre usada, y yo me incluyo en este papel, usada, maltratada, ultrajada y tirada a la basura como un trapo viejo", aseguró.

Silvia Süller, una feminista en los años 90

Otra opinión sorprendente, analizada a la luz de estos tiempos, es la de Esther Goris, pero por los motivos contrarios. "¡Cómo les responden a los hombres después de que nos han mantenido durante milenios, han ido a las guerras para defendernos y así les respondemos ahora!", acotó la actriz mientras Süller no podía ocultar su asco por lo que escuchaba. "Las quiero ver a ustedes de nuevo dentro de 15 años", vaticinó.

"Las quiero ver dentro de 15 años" AAAAAHHHHH aschira suller — Daniela (@daniela_asis) February 10, 2022

Otra chica le preguntó que por qué se había dejado pisotear. "Te pasan cosas en la vida y la vida te da experiencias que ahora nunca más me va a pasar lo que me pasó. Por lo general el hombre te deja en la calle, llena de hijos, y no les importa nada al momento de irse".

Increíble. La suller contra 9 machirulas. Podrán? Igual KE FUERTE todo el video. La bancó a morir — agus. (@gypsymeison) February 10, 2022

"han ido a la guerra para defendernos..." WTF?



Mujeres en la guerra de Malvinas (1982)https://t.co/u6yVb34UmL pic.twitter.com/xj25DXuFcB — #LaHerederaDePitana (@lolomey) February 10, 2022

También habló de la violencia policial hacia las mujeres. "Estoy cansada de ir a boliches de noche en donde viene la policía, se llevan a las chicas a los golpes, a las patadas, les pegan y con qué derecho hacen eso. Yo porque soy conocida y a mí me sacan los dueños, pero por qué no van a hacer cámaras ocultas o por qué no van a hacer allanamientos a Casa de Gobierno, o a las Comisarías. Hoy somos nosotras las que elegimos con quién salimos, cuándo salimos y a dónde vamos, antes era otro escenario"

Sobre el final, Chiche le pregunta si fue educada para "ser cornuda, lavar y planchar" y Süller le responde con un contundente "sí".