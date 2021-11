La influencer correntina Bárbara Harvey confirmó este domingo que su hijo, Joaquín, murió a sus dos años tras luchar con daño neurológico por hipoxia perinatal a causa de negligencia médica, en un caso que inició una ola de demandas por parte de decenas de mujeres cuando la joven madre compartió su experiencia a través de Instagram.

Harvey denunció a principios de septiembre a la doctora María Lina Romero Botello, quien estuvo a cargo del nacimiento de Joaquín. El terrible relato de su parto, que compartió en una serie de historias, cautivó la atención de los internautas y dio fuerzas a las demás mujeres que sufrieron bajo el cuidado de la obstetra para dar un paso al frente y contar sus propias historias.

"Me dejó sola en la sala de partos. Me tuve que subir sola a la camilla con las tijeras sujetando el cordón umbilical. Me dijo: 'Si no sale, en la próxima te ayudo (tardó como 10 pujos más en salir). No intervino de ninguna manera para acelerar el expulsivo. Me hizo sentir culpable y no supo darme explicaciones de lo sucedido", relató Harvey sobre el nacimiento de su hijo.

A causa del trato de la profesional, la salud del pequeño Joaquín estuvo en grave peligro durante las 72 primeras horas de su vida: "Cuando nace, se queda sin oxigeno y no recibimos ningún tipo de explicación de qué había pasado. Uno espera que la historia termine de otra manera y ese día que nace le tuvieron que hacer RCP y entubarlo, no lo pude ver hasta las 11 de la noche y el nació a las 21", contó Harvey por Radio Dos.

El pequeño Joaquín nación sin oxígeno tras una mala praxis de su obstetra.

Con el corazón en la garganta y sin explicaciones de la obstetra, quien frente a las preguntas de la madre solo supo decir "no tengo explicaciones para lo que pasó", los padres de Joaquín esperaron 72 horas hasta que el niño pudo estabilizarse. Pero, a pesar de que la madre ahora podía sostener a su niño en brazos, el daño generado durante el parto no desaparecería.

Epilepsia refractaria fue la condición identificada por la madre de Joaquín. El pequeño, con pocos días de vida, fue equipado con una traqueostomía, para evitar que su saliva se acumule y pase a sus pulmones, y una gastrostomía, para poder recibir alimento. "Mi discapacidad abarca plenamente mi capacidad física, no hablo, no camino, no trago, no tengo control cefálico, tengo hipotonía muscular y convulsiones", explicaron sus padres desde la cuenta de Instagram que crearon para su hijo.

Joaquín junto a su madre, Bárbara Harvey. ( Instagram: @barbi_harvey)

Ocho días después de su nacimiento, la obstetra citó a Harvey a su consultorio. La madre pensó que estaba por recibir una disculpa, pero no podría haber estado más equivocada: "Ustedes dijeron que lo aceptarían como sea, ¿o no? Entonces véanle la cara a la muerte. ¿Y si se muere? Denle la cara, sin miedo", fueron las palabras de la médica frente al daño que su práctica había causado.

Harvey reconoció que conocía otras historias con la misma ginecóloga, por lo que decidió hacer pública su situación para que nadie más pase por lo mismo. Luego de su descargo, la joven comenzó a recibir cientos de mensajes de personas que le contaban que habían sufrido situaciones similares con la misma médica durante su parto. Los relatos incluían maltrato, abandono y tratamientos con té o masajes "para las emociones".

Algunos de los testimonios que le llegaron a Bárbara Harvey luego de su denuncia pública.

En las últimas horas, Harvey volvió a sus redes sociales para comunicar la noticia más triste: el fallecimiento de su hijo Joaquín. La madre decidió recordar a su niño con una seguidilla de fotos, acompañadas de un último saludo. "Hoy nos toca despedirnos, pero vos y yo sabemos perfectamente que nuestra unión trasciende todo plano fisico. Nuestras almas estan destinadas a estar juntas para siempre", escribió la madre. "Volá alto mi angel. Te amo para siempre, mamá".