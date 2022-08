Un joven argentino se fue a vivir a la ciudad de Barcelona, en España, hace dos meses. Desde entonces busca un departamento en el que acepten a su compañero Oliver, un perro que viajará para el esperado reencuentro el 11 de septiembre.

Fausto Duperre tiene 25 años y es actor. Cuando no está trabajando como mesero, recorre la ciudad en búsqueda de alquileres, con la esperanza de encontrar algún lugar que permita mascotas. Oliver tiene 7 años y se quedó en la casa de Argentina donde vivían juntos, al cuidado de uno de los hermanos de Fausto.

"Lo extraño mucho" expresó el joven, que está desesperado porque le queda menos de un mes para encontrar un lugar y necesita resolver la situación de manera urgente. Decidió filmar un video y subirlo a TikTok para pedir ayuda a los usuarios de la red social.

“Somos cinco hermanos, nos fuimos mudando y el perro iba de casa en casa. El último año y medio estuvo conmigo y nos volvimos inseparables. Tenemos un vínculo único, es muy genio”, contó el joven sobre su compañero.

Oliver fue diagnosticado con hipotiroidismo, obesidad, artrosis y alergia en la piel. “Ahora está muy controlado y logró bajar de 50 a 38 kilos, pero toma la T4 (para la tiroides) y necesita estar en su lugar si no está conmigo”, detalló Fausto.

Fausto y Oliver son inseparables y necesitan un lugar para vivir juntos en España.

Por qué Fausto no consigue un lugar donde acepten a su perro Oliver

El joven no se esperaba de ningún modo esta situación. Pensó que iba a conseguir alquiler en un mes y que iba a poder reencontrarse de manera tranquila con Oliver. “La ciudad no es tan pet friendly como la pintan en todos lados, y al momento de alquilar un piso, como le dicen acá, prefieren firmar el contrato con personas que no tienen mascotas. Cuando decís que tenés un perro, te descartan de la lista”, aseguró.

Al intentar que los propietarios conozcan al perro para darse cuenta de que es tranquilo, le niegan esa posibilidad. “En su condición solo quiere pasear y descansar cómodo”, indicó Fausto, pero no le hacen una excepción por ningún motivo.

“Me agarró desesperación porque si no tengo departamento para el 11 de septiembre cuando está previsto que venga Olito, no sé qué hacer. ¿A dónde vamos a ir? Por eso publiqué un video en mis redes pidiendo ayuda”, dijo Fausto con tristeza.

El joven contó que muchos argentinos que viven en Barcelona le ofrecieron cuidar al perro hasta que consiga un lugar, lo que lo dejó un poco más tranquilo. Sin embargo, es algo temporal y Fausto necesita conseguir un lugar pronto para vivir con Oliver. "Aunque hace poco estoy instalado, acá se siente que todo argentino es familia porque estamos pasando por lo mismo: nos vinimos para intentar progresar y nos perdemos de compartir vida con nuestros afectos”, expresó.