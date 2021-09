Trabajó durante tres años en un call center de una reconocida empresa de alarmas de seguridad y le heló la piel a más de uno con el desgarrador relato de su experiencia, a la cual calificó como “una explotación siniestra”.

En Twitter, el usuario “Shardik (Matt) El Oso” (@bearbuenosaires) realizó un descargo sobre lo que fue uno de los peores empleos que tomó en su vida para sus casi 400 seguidores, y nunca se imaginó que sus palabras llegarían a crear tal revuelo: su publicación alcanzó más de 30.000 “likes” y numerosas interacciones de otros internautas consternados por la realidad de este tipo de empleados.

“Salíamos a fumar en el break y llorábamos, así onda sin hablar. Eran 7 horas seguidas de no parar de atender el teléfono, yo llegaba a casa y me ponía a llorar de vuelta. Una explotación siniestra”, afirmó el twittero este lunes, el día más duro de la semana porque todos –o casi- los trabajadores vuelven a sus puestos para retomar sus actividades.

“Shardik” recordó que sus empleadores les daban solo “15 minutos para ir al baño” por única vez en toda la jornada laboral del día y “15 minutos para comer”. Esta era su única fuente de ingresos para pagar el alquiler, indicó. “Me la tuve que fumar. La humillación era constante. Te pasabas segundos del descanso y ya ibas a una pizarra roja como los "peores" del día”, afirmó.

También criticó el sistema punitivo de la empresa, que supuestamente los castigaba por llegar “1 minuto tarde” al punto llegar a descontarles el sueldo. Los gritos y los maltratos verbales, remarcó, también eran moneda corriente. “Te arruinan la cabeza de verdad, no quedás nunca bien del bocho”, aseveró.

Te grababan las conversaciones, obvio, y después te las hacían escuchar apuntándote lo que no estaba como ellos querían. Y vos decías, “ok, ya entendí, no me pagues el adicional, no me quiero escuchar”, pero te obligaban a escucharte porque así "aprendías". (Sic)